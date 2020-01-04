شاهدوا مشاعل الشحي بإطلالة جديدة.. هل تخطت الحدود؟

كتب امير فتحي في السبت 4 يناير 2020 12:53 صباحاً - أحدثت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي ضجة كبيرة في أوساط متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالة جديدة اعتمدتها مؤخراً.

وظهرت في صور نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستغرام وقد طرأ تغيير كبير على شكلها حيث اعتمدت لون الشعر الأشقر الفاتح وأضافت العدسات الملونة إلى عينيها.

ولفتت بذلك أنظار عدد كبير جداً من المتابعين الذين تفاوتت أراؤهم بين من رأوا أنها تخطت الحدود وبالغت في تغيير شكلها ومن اعتبروا أن التغيير يناسبها ويليق بشخصيتها المرحة.

وحقق فيديو نشرته الفنانة على الحساب نفسه أكثر من 280 ألف مشاهدة وظهرت فيه بالإطلالة نفسها وهي تحتفل بنهاية العام برفقة زوجها الفنان أحمد خميس وعدد من أصدقائهما.

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