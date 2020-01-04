فيصل القاسم يتوقع نظاما جديدا في العراق اقرب الى السعودية من ايران!

كتب امير فتحي في السبت 4 يناير 2020 12:53 صباحاً - توقع الاعلامي السوري ومذيع قناة الجزيرة فيصل القاسم ان تشهد الساحة العراقية تحولات كبيرة بعد اغتيال قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني.

وقال فيصل القاسم في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: “النظام العراقي الطائفي المرتبط بإيران إلى زوال وهذا مؤكد تماماً، وسيكون النظام القادم أقرب إلى السعودية من إيران (لا تنسوا أن السعودية تدفع وستحصد) “.

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وتابع فيصل القاسم: “قد تسخرون.لا تسخروا.من كان يتوقع أن يطير رأس قاسم سليماني رمز إيران الأول بلحظات؟ لا تتعجبوا التحولات ستكون أكبر من أن تخطر على بال”.

وقال القاسم في تغريدة اخرى: “مقتل قاسم سليماني ليس مجرد حدث منعزل وانتهى الأمر..لا لا، بل انتظروا أن يكون مجرد مقبلات، والأيام بيننا، هذا العام سيكون عام ايران الأمريكي، وسيأتي يوم ستفقدون الاهتمام بالضحايا التابعين لإيران الذين ستصطادهم أمريكا تباعاً من كثرتهم. هيك بيقولوا”.