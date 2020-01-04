كتب امير فتحي في السبت 4 يناير 2020 12:53 صباحاً - تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيدو جديداً لمنى السابر والدة الفنانة حلا الترك وظهرت فيه بكامل أناقتها وهي تحمل قالب حلوى أثناء الاحتفال بيوم ميلادها.
ولم تتمكن من تمالك نفسها حيث بدأت بالبكاء وتمنت أن تحتفل بيوم ميلادها المقبل برفقة أولادها.
وأحدث المقطع ضجة كبيرة جداً على الحسابات التي استعادته على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وفي التعليقات اتهم بعض المتابعين حلا وشقيقيها بعقوق الوالدة فيما تمنى آخرون ان يجتمعوا وإياها مجدداً.
وحقق الفيديو على أحد تلك الحسابات أكثر من 32 ألف مشاهدة. ويأتي هذا بعد اتهام شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة لها بالوقوف خلف قضية حساب حمزة مون بيبي المرتبط بفضائح المشاهير.
ويشار إلى أن السابر تنشر مؤخراً على حسابها الخاص على التطبيق صوراً تبدو فيها بكامل أناقتها وجمالها وتذهل المتابعين.
كانت هذه تفاصيل خبر منى السابر تبكي وتتذكر أولادها بعد اتهام شقيقة دنيا بطمة لها بالتورط في حساب الفضائح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.