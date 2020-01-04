شاهدوا.. ابنة عمرو دياب تظهر بملابس جريئة جداً ودبلة خطوبة

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كتب امير فتحي في السبت 4 يناير 2020 12:53 صباحاً - نشرت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب صورة جديدة لها على حسابها في “إنستغرام” ظهرت فيها مرتدية دلة خطوبة، الأمر الذي دعا عدداً كبيراً من جمهور والدها للتساؤل هل تمت خطبة كنزي في السر من دون علم والدها أم أن الأمر مجرد صدفة.
ويأتي ذلك بعدما، أثارت كنزي، حالة كبيرة من الجدل، بعدما نشرت صورة حبيبها عبر خاصية القصص على حسابها الشخصي في “إنستغرام”، لتكشف عنه لمتابعيها للمرة الأولى.
وظهرت فيها مع شاب، يتبادلان نظرات الإعجاب في صورة، علقت عليها قائلة: “Love You – بحبك”، وفي صورة أخرى ظهر الشاب يطوقها بذراعيه، في أول ظهور لهما معاً وإعلانها عنه بشكل رسمي.
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