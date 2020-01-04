شاهدوا.. أحمد سعد يرد على سمية الخشاب بعدما اتهمته بأنه سبب أزمة طحالها

كتب امير فتحي في السبت 4 يناير 2020 12:53 صباحاً - بعدما اتهمته بأنه تسبب في اصابتها بوعكة صحية استلزمت استئصالها للطحال، رد الفنان المصري ​أحمد سعد​ على ادعاءات طليقته الممثلة المصرية ​سمية الخشاب​.

وخلال حلوله ضيفاً على برنامج “الجمعة فى مصر” الذي تقدمه الاعلامية ياسمين سعيد، قال أحمد سعد: “انا لا اعلم شيئاً عن فقدان سمية الخشاب لطحالها وان كل ما قالته غير صحيح”.

وأضاف: “انا اتربيت على احترام المراة وتقديرها ونبذ العنف ضد اي انسان واذا شاهدت قطة تتعرض للضرب اشعر بحالة من الحزن وانهار من البكاء”.

يذكر ان سمية الخشاب انفصلت عن أحمد سعد في العام الماضي واشتعلت أزمة تصريحات بينهما.