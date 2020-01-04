رانفير سينج يستأجر شقة لزوجته النجمة ديبيكا بادوكون

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

وفقًا لتقرير حديث، استأجر النجم الهندي رانفير سينج شقة في أبراج Beaumonde في حي Prabhadevi في مدينة مومباي، وهو نفس المبنى الذي تملك فيه زوجته النجمة ديبيكا بادوكون عدة مقار، تكشف المصادر أن رانفير استأجر الشقة لمدة 3 سنوات من ديبيكا، وكانت بادوكون قد اشترت شقتها في هذا المبنى مقابل 16 مليون روبية، في عام 2010.

وفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها من إدارة التسجيل، استأجر رانفير الشقة لمدة ثلاث سنوات، بإيجار 7.25 آلاف روبية شهريًا للعامين الأولين و7.97 آلاف روبية شهريًا على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.

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على الجبهة المهنية، تستعد ديبيكا لإطلاق أحدث أعماله الفنية Chhapaak للمخرجة المتميزة ميجنا جولزار Meghna Gulzar.

يروي الفيلم قصة حقيقة تدور حول نجاة إحدى الفتيات الهنديات من بمادة كاوية فعله خطيبها السابق، وكيف أعادت بناء حياتها بعد الحادث المروع.

بينما سيظهر رانفير في في فيلمه الجديد 83s للمخرج كبير خان Kabir Khan، وهو أيضا يتنازل السيرة الذاتية لحياة لاعب الكريكيت الهندي كابيل ديف Kapil Dev. ويقال إن ديبيكا ستلعب دور زوجة كابيل، رومي ديفي، في الفيلم.