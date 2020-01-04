إلغاء حفل سيلين ديون في لبنان.. لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجانات بيبلوس عن إلغاء حفل النجمة العالمية سيلين ديون في لبنان الذي كان مقررا في بيروت في 31 تموز، وذلك بسبب الأحداث الأخيرة التي يشهدها لبنان.

ونشرت لجنة المهرجان عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك" أنه نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها لبنان، فإن اللجنة وسيلين ديون قررا إلغاء الحفل الذي كان مقررا له في 31 يوليو المقبل.

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وذكرت اللجنة في بيانها أن هناك إجماعا بين لجنة مهرجانات "بيبلوس" الدولية وإدارة أعمال الفنانة العالمية سيلين ديون، على قرار إلغاء حفلها في 31 يوليو المقبل في واجهة بيروت البحرية.

وكانت الصفحة الرسمية لمهرجانات بيبلوس الدولية قد نشرت في شهر سبتمبر الماضي، إعلانا ترويجيا جاء فيه: "أراكم قريبا في بيروت، سيلين".

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واحتفلت النجمة العالمية سيلين ديون مؤخرا بالكريسماس بصورة لها وهي ترتدي ملابس بابا نويل عبر حسابها في "إنستغرام"، معلقة عليها باللغتين الإنجليزية والفرنسية، قائلة: "أعياد سعيدة للجميع! أتمنى لكم جميعا السلام والوئام ولحظات لا تنسى مليئة بالحب والضحك".

وفي نوفمبر الماضي فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول خبر من قناة cnn يفيد بمقتل النجمة العالمية سيلين ديون في حادث تحطم طائرة وهو الخبر الذي تسبب في حالة صدمة كبيرة لدى جمهورها ممن ينتظرون ألبومها الجديد.

وفي موقف غريب أثار جدلا كبيرا بين نقاد الموضة، أحيت النجمة سيلين ديون حفلا غنائيا في عيد الشكر في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ارتدت فستانها بالمقلوب من تصميم دار الأزياء الفرنسية بالنسياجا.