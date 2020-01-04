نجوى قاسم تتحدث عن الموت القريب بفيديو قديم









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم للإعلامية اللبنانية الراحلة نجوى قاسم وهي تتحدث عن لحظات الموت القريبة التي تُفاجِئ الناس على غفلةٍ منهم. وهو الفيديو المقتطف من حديثها بعيد نجاتها من تفجير قرب مكتب قناة العربية ببغداد عام 2004. حيث قالت: "هذه التجربة علمتني أننا نبتعد عن الموت بلحظات فقط"!

يذكر أن "قاسم" صاحبة باع طويل في النضال الاعلامي بدأ مع تلفزيون المستقبل حيث استمرت لمدة 11 سنة وانتقلت بعدها لقنانتي العربية والعربية والحدث حيث غطت حروباً اقليمية وناقشت وحاورت بمهنية وموضوعية لسنوات طوال.

الجدير ذكره أن جثمان الراحلة وصل الى مطار رفيق الحريري الدولي مساء اليوم برفقة عدد من الاعلاميين وكان في استقبالها في صالون الشرف النائب جمال الجراح ممثلاً رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري الذي نقل تعازيه الحارة إلى ذويها مشيداً بمسيرتها الإعلامية

يشار إلى أنها ستوارى الثرى غداً السبت في مسقط رأسها بلدة جون عند الساعة الواحدة ظهراً. فيما تستمر التعازي بعد الدفن وطيلة أيام الأسبوع في منزلها.