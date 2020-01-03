كتب امير فتحي في الجمعة 3 يناير 2020 11:52 مساءً - في تطور جديد في قضية ابتزاز للمشاهير وعلاقتها بحساب “حمزة مون بيبي” منعت شرطة مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ وزوجها البحريني ​محمد الترك​ الذي يعمل مديرا لأعمالها من مغادرة المغرب.

وأشارت وسائل إعلام مغربية الى أن بطمة وزوجها تم منعهما في مغادرة المغرب من قبل شرطة المطار، فدخلت بطمة على أثر المنع بحالة غضب شديدة.

ويذكر ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش كان قد أطلق سراح دنيا وأختها ابتسام بكفالة 400 ألف درهم مغربي بعد الاستماع إليهم في القضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. حالة غضب شديدة لدنيا بطمة بعد منعها وزوجها من السفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.