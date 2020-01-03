سارة علي خان: رانفير سينغ كان سبب نجاحي في «سيمبا»

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

رغم قصر عمرها الفني، لكن نجاحاتها المتتالية، قد تضعها في مصاف نجوم بوليوود الكبار الذين خدموا صناعة السينما لعشرات السنين، حيث تعد الفنانة سارة على خان أحد أبرز نجوم الشباب في الوقت الحالي ابادعًا وشهرة.

الفتاة الجديدة على بوليوود، بدأت تجذب الانتباه بها منذ عام واحد منذ ظهور فيلمها الثاني. ممثلة “كيدارناث“24 عاما، شاركت مؤخرا “بوست” على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، صاغت فيه سارة تعليقًا عاطفيًا عن فيلمها الثاني “سيمبا”.

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وأعربت ابنة الفنان سيف على خان، عن امتنانها لمنتجي “سيمبا” وكذلك لأعضاء طاقم العمل منهم رانفير سينج، أكشاي كومار وكاترينا كيف وأجاي ديفجان.

عند مشاركة مقطع فيديو من الفيلم الذي يصادف عامًا واحدًا منذ إصدار فيلم، كتبت ممثلة “Aaj Kal star” “عام واحد من Simmba”، مضيفًة: “شكرًا لك يا روهيت سيدي على هذه الفرصة، وعلى دعمك لي باستمرار. رانفير سينج سيكون دائمًا سيمبا بالنسبة لي، هو الأقرب. “

بعد مرور عام، تنشغل الممثلة في الوقت الحالي بفيلمها القادم Coolie 1، إلى جانب الممثل فارون داوان Varun Dhawan. كما ستُرى لاحقًا في فيلم المخرج ” امتياز على” Aaj Kal أمام الممثل كارتيك آريان. والذي سيعرض بدور السينما في 14 فبراير 2020.