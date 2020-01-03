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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
بدأ النجم الكبير سيف على خان ينّوع في اختياراته في الفترة الأخيرة، بعد أن يقدم نوعيات معينة قضى سنوات ملتزمًا بها أمام جمهوره، وظل خائفًا يترقب رضا الجماهير عن تلك الأعمال الفنية.
لكن مؤخرًا، قدّم أدوار أكثر تنوعًا وانفتاحًا، بعد ظهور مكثف في أحدث أعماله التي تعرض على شبكة الإنترنت “ألعاب مقدسة”، وبحسب تقارير سيجمع عملًا جديدًا الشاب البالغ من العمر 49 عامًا مع شريكته على الشاشة “من هوم توم” - النجمة الجميلة راني موخرجي.
رسميًا، وبحسب حيفة “بنديان أكسبريس” الهندية واسعة الانتشار، سيلتقي كل من راني وسيف بعد 11 عامًا من في فيلم جديد بعنوان Bunty Aur Babli 2، كما تحدثا عن المشروع الفني مع Pinkvilla، وكشف الممثل أنه لن يكون تكملة لفيلم هوم توم، بل عمل جديد تمامًا.
وقال سيف في لقائه التي نشرته Pinkvilla، “إن الفيلم سيكون أكثر ملاءمة للعمر. أديتيا شوبرا رجل نبيل. إنه ليس مثل هوم توم الجزء الثاني. إنه فيلم جديد”.
في هذه الأثناء على جبهة العمل، سيتم مشاهدة الممثل بعد ذلك في في فيلمه الجديد Tanhaji: The Unsung Warrior الذي سيضرب دور السينما في 10 يناير 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 11 عامًا.. سيف علي خان راني موخرجي معا في Bunty Aur Babli 2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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