أحلام تعيش المغامرات في جبال الألب









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تفاعل الجمهور مع الفيديوهات التي نشرتها الفنانة الإماراتية أحلام مع زوجها مبارك الهاجري من قرية ميجيف الفرنسية في جبال الألب، حيث يتردد أنها اشترت منزلا هناك.

وتداول متابعوها لقطة القبلة التي طبعها زوجها على رأسها خلال تسجيل فيديو المعايدة بمناسبة رأس السنة الميلادية، لافتاً إلى أنه يعتبر كل يوم في حياتهما احتفالاً جديداً.

كذلك نشرت أحلام على الحساب نفسه فيديو قامت بتصويره أثناء تمضيتها وزوجها إجازة في قرية ميجيف السياحية الفرنسية.

حيث سُمِعَ صوتها وهي تستعرض مشهداً من القرية وكشفت أنها ستخوض مجازفة تحتاج إلى الجرأة لتتمكن من التحليق بواسطة "الباراشوت". وسألت المشجعين: ما تخافون علي؟ كلموا مبارك قولوا له لا تخليها تقفز بالبراشوت وعموماً تابعوا القفزه السحرية ههه على سنابي ومباشرة من ميجييف".