شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يحضر بروفات "عبد الله الرويشد" استعدادا لحفلة بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على حضور بروفات تحضير حفلة الفنان عبد الله الرويشد، المقرر لها غداَ ضمن فعاليات موسم الرياض والتي سيحيها مع المطربة أنغام والفنانة اللبنانية ميريام فارس.

ونشر رئيس هيئة الترفيه، عدد من مقاطع الفيديو للفنان عبد الله الرويشد اثناء تحضيراته للحفل الكبير، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، والتي تفاعل معها الكثير من متابعي آل الشيخ في التعليقات حيث اشادوا بإداء الرويشد على العود الذي حرص على استخدامه في البروفة.

وعلى سياق متصل تشارك ميريام فارس في الحفل بعد فترة من الغياب بسبب المرض الذى ألم بها مؤخرًا، فعودة ميريام جاءت من خلال كليب "قومى" الذى أطلقته باللهجة الخليجية، ولكن على الطريقة الأفريقية لفت الأنظار إليها بصورة كبيرة، حيث صممت الرقصات والملابس وتصوير الكليب جميعها على الطريقة الأفريقية.

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عبد الله الرويشد

من ناحية أخرى بدأ الإعلان عن حفلات "موسم الرياض" خلال شهر يناير، حيث أحيا المطرب حسين الجسمى حفلاً غنائيًا يوم 2 يناير الجاري مع المطربة أسما لمنور، في منتزه الثمامة البرى، بمحمية الملك خالد الملكية، كما يحيى أيضًا المطرب عبد الله الرويشد حفلاً غنائيًا، يوم السبت 4 يناير المقبل، ويشاركه الحفل النجمة أنغام، و يُحيى المطرب نبيل شعيل والمطرب راشد الماجد، وذلك يوم الخميس 9 يناير المقبل، ومن المقرر أن يقدم راشد عددًا من الأغاني: "وحشتني سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبي "انت الدنيا"، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتيني، الله لا يجيب الزعل وغيرها".

يذكر أن فعاليات «موسم الرياض» بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.