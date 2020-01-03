شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عرض مسلسل "الأخ الكبير" لـ محمد رجب على cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ قناة cbc عرض مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب، بداية من الغد السبت، الموافق 4 يناير، حيث يعرض من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساء، على أن يعاد في تمام الساعة الحادية عشرة في صباح اليوم التالي، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى ودرامى حول قصة شاب فقير يعيش فى حى شعبى ببولاق أبو العلا، ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث.

وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد آخر من الفنانين، وتجسد الفنانة هبة مجدى دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رجب فى مسلسل "الأخ الكبير".

وعرض للنجم محمد رجب، فى شهر رمضان الماضى، مسلسل "علامة استفهام" وعرض على قنوات الحياة، cbc ،ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرين.

وأدى النجم محمد رجب، الأربعاء الماضى، مناسك العمرة برفقه أصدقائه، وشارك رجب صورا أثناء أدائه العمرة من أمام الكعبة، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب محمد رجب على الصور، قائلا: "ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الايمان والاسلام الكامل جمعا توفنا وانت راض عنا"، وكتبت له الفنانة دينا فؤاد، قائلة: "ربنا يتقبل"، كما كتب له متابعوه: "عمرة مقبولة".