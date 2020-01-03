شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "بنات ثانوى" لـ جميلة عوض ومحمد الشرنوبى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر القائمون على فيلم "بنات ثانوى" إقامة العرض الخاص للفيلم يوم الإثنين المقبل الموافق 6 من يناير الحالى، على أن يعرض فى دور العرض من اليوم التالى، وذلك بعد أن كشف المخرج كريم السبكى عن 5 بوسترات للفيلم على طريقة "كارنيه المدرسة"، وهو من بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

وأعرب السيناريست أيمن سلامة، مؤلف الفيلم، أنه سعيد بردود الفعل فور طرح التريلر الدعائى للفيلم، مؤكدًا أن العمل محترم ولا يحتوى على شىء خارج أو خادش للحياء، موضحا أن الفيلم يعالج مشاكل البنات فى سن المراهقة حتى تنتبه كل أسرها لديها بنت، لأن لدينا فى عصرنا الحالى "قنبلة" اسمها تليفون محمول أصاب صغار السن بالهوس، والدليل على ذلك رقص البنات على برنامج "تيك توك" وهذا يمكن أن يورطهن فى مصائب.

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فيلم "بنات ثانوى" تدور أحداثه حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، على رأسهم الفنانة جميلة عوض التى تدرس فى مدرسة حكومية، وتجسد جميلة دور طالبة فى الثانوية العامة تدعى سالى محمد بقسم العلمى.

وينتظر الفنان محمد الشرنوبي عرض فيلم "بنات ثانوى" بعد أن أعلن عن خطوبته على راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، فى حفل عائلى للغاية، بحضور العائلتين وعدد من الأصدقاء المقربين، وهو الأمر الذى جعله محل اهتمام رواد السوشيال ميديا.

وكشف الشاعر الغنائى ملاك عادل لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون مع المطرب محمود الليثى فى أغنيتين داخل أحداث فيلم "بنات ثانوي"، الأولى والثانية من ألحان محمود الليثى، وتوزيع باسم منير، وإسلام شبيسى، وأوضح أن الأغانى تحمل طابعا جديدا غير أعمالى السابقة وقد تكون مفاجأة للجمهور وأتمنى أن تنال الأغنيات إعجاب جمهور الليثى.