شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "القاهرة كابول" يبدأون التصوير 2 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة "سينرجى فيلمز، الاستعدادات والتحضيرات لمسلسل "القاهرة كابول" للنجوم الثلاثة طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، حيث يقوم المخرج حسام على بمعاينة أماكن التصوير استعداداً للبدء فى تصويره حسب الخطة التى وضعتها شركة سينرجى يوم 2 فبراير المقبل.

ويناقش مسلسل "القاهرة كابول"، ظاهرة الإرهاب، وذلك فى إطار بوليسي تشويقي، ومن المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، دون التنويه لموقف معين فهو يناقش ظاهرة الإرهاب بشكل عام.

ويعقد أبطال المسلسل جلسات عمل بشكل مستمر مع المخرج حسام على والمؤلف عبد الرحيم كمال للاستقرارعلى باقي مجموعة العمل التي تشارك في المسلسل، حيث تم تعاقد مع الأبطال في المسلسل مع شركة سينرجى ولكن يتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

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يشار إلى أن آخر أعمال طارق لطفى الرمضانية كان مسلسل "شهادة ميلاد" عام 2016 وبعدها قدم مسلسل "بين عالمين" في الموسم الشتوي وغاب من بعدها عن الدراما التليفزيونية.

أما النجم فتحى عبد الوهاب فكانت اخر اعماله الرمضانية مسلسل "لمس أكتاف" مع النجم ياسر جلال وشارك فى بطولته كل من الفنانة حنان مطاوع وأخرون والعمل من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، وينتطر عرض فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام وياسمين رئيس وأمينة خليل المقرر طرحه فى السينمات 15 يناير الجارى.

بينما أخر أعمال النجم خالد الصاوى الرمضانية مسلسل "هى ودافنشى" ، للمخرج عبد العزيز حشاد وتأليف محمد الحناوى، وشاركته البطولة النجمة ليلى علوى، كما يعرض له فيلم "الفلوس" مع النجم تامر حسنى وزينة للمخرج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.