شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يستعيد ذكرياته مع شريط "الأيام": أول فرحة في حياتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان حمادة هلال، علي مشاركة جمهوره ومتابعيه، بصورة من دولاب الذكريات لأول ألبوماته "الأيام"، ونشرها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، وكتب قائلاً "اول فرحه في حياتي يوم نزول شريط الايام كان مفيش حاجه اسمها البوم هو شريط كاست الحمد لله ‏يا رب يديم علينا النعمة والفضل، ‏الله كريم".

وطرح خلال أول أمس أغنيته (ooh LaLa) التي تعاون فيها مع المخرج ماجد صبري الذي قام بتأليف الأغنية ايضاً، ولقيت نجاح كبير عبر قناته بموقع يوتيوب، بعد النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي بأغنيته "أشرب شاي" التي طرحها أواخر 2019، بالإضافة إلى أغنية "الناس الحلوة" تتر مسلسل "أبو الاصول".

واحتفل هلال مؤخراً بحصوله على درع يوتيوب لتخطيه مليون مشترك، مشيرا إلى أنه قد حصل عليه فى وقت قصير رغم قلة الأعمال، وكتب على صورته بصحبة الدرع قائلاً " كل الشكر والتقدير لجمهورى الحبيب على الثقة وتخطي المليون مشترك على اليوتيوب في وقت قصير رغم قلة الاعمال في القناة وان شاء الله اكون دايما عند حسن ثقتكم بيا واسعدكم ".

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وكانت أخر حفلات النجم حماده هلال داخل جامعة المنصورة وسط حضور الآلاف من الطلاب، وذلك داخل الملعب الخاص بالجامعة الذي أقيم فيه المسرح.

يذكر أن حمادة هلال شارك فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "ابن أصول" هو من إنتاج شركة سينرجى والتى يشارك فى بطولة سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، كما يعتبر المسلسل هو الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان.