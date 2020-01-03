شكرا لقرائتكم خبر عن بحثا عن الأوسكار.. ليوناردو دى كابريو يخطط للعودة لهذا المخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم ليوناردو دي كابريو يخطط جيداً نحو خطواته القادمة، حيث ذكر موقع cinemablend أن النجم الشهير لا تزال لديه أحلام وتطلعات كبيرة نحو التتويج بجائزة الأوسكار للمرة الثانية في تاريخه.

موقع cinemablend أضاف خلال تقرير نشره مؤخراً أن ليوناردو وبعدما تعاون مؤخراً مع المخرج تارنتينو لم يستقر بعد علي فيلمه القادم، ولكن الأكيد هو نيته ورغبته في العودة للتعاون مع المخرج مارتن سكورسيزى.

مارتن سكورسيزي الذي أخرج مؤخراً فيلم بعنوان "الايرلندى" من بطولة ال باتشينو و روبرت دي نيرو مرشح بقوة للتتويج بجائزة أوسكار أحسن فيلم، وأفضل إخراج، ويحاول ليوناردو من خلال التعاون معه نيل جائزة أوسكار للمرة الثانية في مشواره لإضافتها إلى قائمة إنجازاته حيث لم يفز ليوناردو سوي بجائزة أوسكار وحيدة خلال مشواره ولا يراها دي كابريو كافية من أجل إرضاء طموحاته.

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يذكر أن ليوناردو دى كابريو سبق وتعاون مع مارتن سكورسيزي خلال خمسة أفلام من قبل شكلوا بها معاً ثنائي من أهم ثنائيات هوليود في السنوات الأخيرة بفضل ما قدموه من أعمال نالت استحسان الجمهور والنقاد معاً، وبالتالي فإن عودتهما للعمل معاً مرة أخري خلال الفترة المقبلة قد تجعل جمهورهما في غاية السعادة لأن ذلك يعني وجود عمل جيد في الطريق لكافة محبي السينما بوجه عام ومحبي ليوناردو ومارتن بشكل خاص.

جدير بالذكر أن آخر فيلم جمع الثنائي معاً طرح خلال عام 2013 وهو The wolf of wall street، وقد حقق الفيلم آنذاك نجاحاً جماهيرياً كبيراً ظهر في تحقيقه إيرادات عالية، كما أثار جدلاً كبيراً أثناء طرحه قبل سنوات، ثم لم يجتمعا بعدها حتى الآن.