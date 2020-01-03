فيديو| في عيد ميلادهما.. نصيحة نادية لطفي لإلهام شاهين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحتفل النجمتان نادية لطفي وإلهام شاهين، اليوم الموافق 3 يناير، بعيد ميلادهما، فالأولى أتممت عامها الـ83، بينما أتممت الأخيرة عامها الـ59.

وتزامنا مع هذه المناسبة، قررت إلهام شاهين زيارة الفنانة القديرة نادية لطفي بالمستشفى، لمعايدتها، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها بـ"انستجرام"، رصد حديثهما معا، وكشف تفاصيل الزيارة.



وفي الفيديو، قالت إلهام لـ"نادية": "3 يناير يوم مميز، وليا الشرف إني اتولدت في نفس اليوم علشان أخد نفس صفاتك، بحبك وبتعلم من كتير".

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وردت عليها نادية لطفي، معربة عن سعادتها هي أيضًا، ومشيدة بموهبتها الفنية، إذ شبهتها بالفنانة فاتن حمامة، إذ قالت: "إلهام أول ما ظهرت كانت مبشرة بأعظم ممثلة جات في مصر السيدة فاتن حمامة وشبها، لكن هي قدمت أعمال منفردة ومميزة وبعيدة عن مدام فاتن، وبقى ليها شخصية مستقلة ودخلت شوية في العمل العام وليها آراء".

وقدمت لها نصيحة، إذ قالت: "أنا عايزاها تحجم نفسها وتفكر شوية قبل ما تتنرفز، وتتناقش قبل ما تتجنن وتزعق".

فردت "إلهام"، قائلة: "حاضر هتعلم من حضرتك الحكمة والكياسة في التعبير عن الرأي".

وتتواجد الفنانة نادية لطفي حاليًا في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، بعد تعرضها مؤخرًا لوعكة صحية دخلت على إثرها إلى المستشفى.