أكرم حسني ينشر صورة من كواليس "عطل فني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أكرم حسني صورة تجمعه بأبطال مسرحية "عطل فني"، من كواليس العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصورة رفقة أكرم حسني كل من الفنان شيكو، آيتن عامر، الشاعر أمير طعيمة، هشام ماجد، وعلق حسني على الصورة: "قبل بروفة اليوم لمسرحية عطل فني من أمام مسرح بكر الشدي، دعواتكم بالتوفيق".

المسرحية تعرض بدءا من 8 يناير، وتستمر حتى 12 يناير على مسرح بكر الشدي- البوليفارد، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

"عطل فني" بطولة شكو، هشام ماجد، أكرم حسني، نشوى مصطفى، آيتن عامر، إسماعيل فرغلي، أوتاكا، ومن تأليف وإنتاج أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.