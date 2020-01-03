فيديو| كندة علوش تشيد بـ"سالمونيلا" وحلمي: "عشان تقولي لزكي لا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تفاعل الفنان أحمد حلمي والفنانة كندا علوش مع أغنية "سالمونيلا"، التي طرحها المطرب تميم يونس، ليلة رأس السنة، وشاركه الغناء الفنان محمود العسيلي.

ونشرت الفنانة كندا علوش الأغنية، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت: "أغنية تيم يونس، سالمونيلا حلوة كمزيكا وكلام وڤيديو كليب ذكي وأداء تميم رائع، من الشطارة إنك تعرف توصل فكرة عميقة ومهمة من غير فجاجة ومباشرة بذكاء وصياعة وخفة دم، براڤو".

فيما تفاعلت الصفحة الرسمية للفنان أحمد حلمي مع الأغنية بشكل مختلف، إذ نشر فيديو لمجموعة مشاهد من فيلم "زكي شان" تجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق :"عشان تبقي تقولي لزكي لا".

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وتصدر هاشتاج تميم يونس، قائمة المحتويات الرائجة بموقع "تويتر" بعد ساعة واحدة من طرح أغنيته الجديدة "سالمونيلا" بموقع "يوتيوب".

تميم يونس، اشتهر بتقديم أغنية "إنتي أي كلام"، التي لاقت نجاحا كبيرا، على الرغم من أنه لم يقدم فيها سوى جملة واحدة وهي "إنتي أي كلام".