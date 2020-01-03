صور| زينة تشاهد "الفلوس" مع أسرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة زينة على الاحتفال مع أسرتها بنجاح فيلمها الجديد "الفلوس" والذى يعرض حاليا، ويحقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر.

وحضرت زينة الفيلم برفقة عدد كبير من أقاربها، وظهرت في بعض الصور رفقة والدتها وشقيقها، خلال مشاهدة الفيلم بإحدى السينمات.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وعرض لأول مرة في مصر الأربعاء 25 ديسمبر الماضي.