صور| بشرى تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها الـ59

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة بشرى، صديقتها الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها الـ59، الموافق اليوم 3 يناير.

ونشرت بشرى مجموعة من الصور تجمعها بإلهام شاهين، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وإنتي طيبة، المجاملة والجدعة مع الكل، وأحن وأطيب وأكرم الشخصيات النسائية المصرية، كل عام وإنتي بخير وصحة وسعادة ونجاح وراحة بال".

وتحتفل الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها الـ59، اليوم 3 يناير إذ إنها من مواليد 1961.