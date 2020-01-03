صور| بشرى تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها الـ59

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت الفنانة بشرى، صديقتها الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها الـ59، الموافق اليوم 3 يناير.
ونشرت بشرى مجموعة من الصور تجمعها بإلهام شاهين، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وإنتي طيبة، المجاملة والجدعة مع الكل، وأحن وأطيب وأكرم الشخصيات النسائية المصرية، كل عام وإنتي بخير وصحة وسعادة ونجاح وراحة بال".
وتحتفل الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها الـ59، اليوم 3 يناير إذ إنها من مواليد 1961.
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