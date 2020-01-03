صورة| ابنة شقيق عادل إمام تؤدي مناسك العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت مصممة الأزياء نور عصام إمام، ابنة شقيق الفنان عادل إمام، صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدها بالمملكة العربية السعودية لتأدية مناسك العمرة. وظهرت نور في الصورة بملابس الإحرام، إذ ارتدت عباءة سوداء وحجاب من أمام الكعبة الشريفة. نور إمام، هي ابنة الفنانة المعتزلة نهلة رأفت زوجة المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام.

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