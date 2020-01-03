"حاول تقرب كدا من تراب مصر".. كيف أعلن الفنانين دعمهم للجيش المصري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن عدد من الفنانين، عن دعمهم الكامل للجيش المصري، والسلطة في أي قرارات ستأخذها الفترة الحالية، في ظل سعيها للحفاظ على الهوية المصرية، في ظل إعلان تركيا عن التدخل في ليبيا.

ويستعرض "الخليج 365"، أبرز تعليقات الفنانين:

شاركت الفنانة ندى بسيوني صورة لعلم مصر، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "طب حاول كده تقرب من ذرة رملة من تراب مصر.. حتلاقي 100 مليون جندي.. وقت الجد كلنا جيشك يا مصر.. ده احنا مصرين خير أجناد الارض".

أما نجم مسرح مصر الفنان مصطفى بسيط، فأعلن دعمه أيضًا للجيش المصري، من خلال تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: "جمعة مباركة على الحبايب بس، لكن أمننا القومى خط أحمر".

بينما قالت الكاتبة إنجي علاء عبر حسابها بـ"تويتر": " اللهم اني استودعتك مصر وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، أرضها وسماءها، فأحفظها ربي من كل سوء، كلنا الجيش المصري".

كما دعم الفنان أحمد شامي، الجيش أيضًا من خلال نشره صورة له وعلق عليها قائلًا: "يحيا الجيش المصري العظيم".

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وتفاعل، صباح اليوم، أيضا عدد من نجوم الفن مع هاشتاجين "كلنا الجيش، تحيا مصر"، ومنهم الفنان كريم عبدالعزيز والفنان صلاح عبدالله، والفنان هاني رمزي، والفنان محمد هنيدي، مؤكدين دعمهم للقوات المسلحة المصرية.

كان مجلس الأمن القومي قد اجتمع، أمس الخميس، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة أنه تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.

كان البرلمان التركي قد وافق على مشروع قانون لأردوغان يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا.

وفي بيان شديد اللهجة، أدانت مصر، أمس، موافقة البرلمان التركي على تفويض أردوغان لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقالت الخارجية إن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا هو تطور يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

