المغني الأمريكي ليل واين: أعظم موقف حدث لي في “2019” كان بمطار الرياض -فيديو

نشر مغني الراب الأمريكي الشهير ليل واين مقطع فيديو بثه عبر حسابه بموقع تبادل الصور العالمي “انستقرام” ظهر فيه بصحبة فتاة وهو يتحدث عن أعظم ما حدث له في عام 2019 الماضي.

وقال ليل واين: ” ‏”أعظم ذكرى لي في عام 2019 عندما ذهبت إلى الرياض وتم إيقافي في المطار بسبب مجوهراتي التي تكلف أكثر من 25.000$ دولار، وعندما أتى المسؤول لم يعجبه ما فعلوه بي فوعدني بحصول على سيارة لمبرغيني”. يذكر أن ليل واين قد شارك في وقت قريب بحفل، ضمن فعاليات موسم الدرعية في المملكة ثم عاد للتغريد بعد مغادرته للرياض بطريقة أثارت التكهنات قال فيها: ” لن أعود للرياض أبدا”.