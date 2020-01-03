فورمان وأحكيلي.. نعرض أشهر الأفلام التسجيلية في 2019

مما لا شك فيه إن هناك خطوات إيجابية تأخذها السينما التسجيلية إلا إنها مازالت إلي حد كبير بعيدة عن المشاهد العادي مثلها في ذلك مثل الأفلام القصيرة فكلاهما على الرغم من جودة المحتوى إلا إنه لا يأخذ حقه في المشاهدة مثل الأفلام الروائية الطويلة ولهذا أسباب كثيرة من بينهم الفكرة السائدة عن الأفلام التسجيلية أنها للنخبة فقط وأنها تفتقد لعناصر الجذب الموجودة في الأفلام الروائية الطويلة، لذلك فمن خلال هذا التقرير سوف نرصد بعض من أفضل الأفلام التسجيلية التي عرضت في عام 2019.

الحديث عن الأشجار للمخرج صهيب قاسم بالباري

يعد الفيلم السوداني "الحديث عن الأشجار " واحد من أفضل الأفلام التسجيلية التي عرضت خلال عام 2019 فلقد حصد الفيلم الجوائز في المهرجانات من بينهم جائزة Glashütte للأفلام التسجيلية بمهرجان برلين، جائزة أفضل فيلم وثائقي من مهرجان أثينا السينمائي الدولي، وأخيرًا حصد على النجمة الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي من مهرجان الجونة السينمائي، وعلى الرغم من إن هناك بعض الأفلام التي تجني الجوائز ولكن لا يجمع عليها النقاد فلقد أجمع عدد كبير من النقاد على هذا الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول أربع مخرجين سودانيين قاموا بتأسيس جماعة الفيلم السوداني ويحاولوا تنظيم عرض سينمائي في مدينة أم درمان ولكن يصطدموا بالبيروقراطية الشديدة التي تسيطر على قطاعات الدولة، يحكي الفيلم عن تاريخ السودان السينمائي وعصور من القهر والكبت والتضييق على السينمائيين

يعبر الناقد السينمائي محمد عوض أو الشهير بأنيس أفندي عن إعجابه بالفيلم وبالأخص شريط الصوت حيث يقول " شريط الصوت هو أول ما يتبادر إلينا من فيلم «الحديث عن الأشجار». قبل أن ترتسم على الشاشة أول خيوط الضوء، وحيث القاعة ﻻ تزال تغط في ظلام دامس " ويضيف قائلًا "

هكذا يبدأ الفيلم بهذا المجاز البصري المتكرر الذي يربط بلاغيًّا بين الظلام وبين القمع والديكتاتورية ".

تصف الناقدة علياء طلعت فيلم الحديث عن الأشجار بأنه أفضل فيلم تسجيلي شاهدته في مهرجان الجونة بدورته الثالثة، وأنه أفضل فيلم عربي شاهدته، وأضافت في مقال لها عن الفيلم قائلة " فيلم الحديث عن الأشجار واحد من أفضل أفلام 2019، عمل ساحر، جاء ليذكرنا بروعة فن السينما، وقدراته اللامحدودة ".

أحتفي الناقد أندرو محسن بفيلم الحديث عن الأشجار ولكن بشكل مختلف نوعًا ما فأول ما يصب أندرو محسن تركيزه عليه هو مدى المخاطرة التي أتخذها فبحسب كلامه المخرج فهو لم يكتفي بالمشاق التقليدية التي يتعرض لها صناع السينما ولكن تعدى ذلك للتعرض للخطوط الحمراء، أضاف أندرو مشيدًا بالفيلم قائلًا " يمكن ببساطة أن نقول إنه لولا وجود رؤية حقيقية لمخرج الفيلم لكنا شاهدنا فيلمًا مفككًا يود صاحبه أن يقول كل شيء فيفشل في قول أي شيء ".

أضافت الناقدة مروة أبو عيش إن فيلم الحديث عن الأشجار يعد من أهم الأفلام التي شاهدتها في عام 2019، ويتميز الفيلم ببساطته فعلى الرغم من أهمية القضية التي يتعرض لها الفيلم إلا إن طريقة الطرح غاية في البساطة وهنا يكمن الجمال.

فيلم " أحكيلي " للمخرجة ماريان خوري

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أمتلئت قاعة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية على أخرها أثناء عرض فيلم " أحكيلي " لماريان خوري في الدورة الواحدة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تدور أحداث الفيلم عن عائلة يوسف

شاهين وعن علاقة ماريان خوري بوالدتها وأبنتها وعن علاقة والدة ماريان بوالدها وباقي أفراد العائلة، فالأصل في الفيلم هي علاقة الأمومة في عائلتها سواءً مع والدتها أو ابنتها.

صنفت الناقدة علياء طلعت فيلم " أحكيلي " بأنه أفضل فيلم مصري شاهدته و ثالث أفضل فيلم عربي في قائمة 2019، وأضافت أنه من أكثر الأفلام الهامة التي شاهدتها وأثرت فيها على المستوى الإنساني، ذكرت علياء أحد أوجه أعجابها بالفيلم عن ندرة الحديث عن الأمومة بهذا الشكل فالأم التي ترفض ابناءها، الأم العاملة الملامة من ابناءها وغيرهم من أنماط الأمهات لا يتم الحديث عنهم في السينما المصرية وبالأخص في السينما التسجيلية.

أوضحت الناقدة أمل ممدوح أن فيلم أحكيلي يعد من أفضل الأفلام التسجيلية لهذا العام، فهو يقود المتفرج لفهم أعمق للذات وتصالح معها من خلال سرد متشعب يمزج بين الخاص والعام وبين الخاص الأسري والعام الإنساني، كذلك يقدم الفيلم مادة أرشيفية غنية تتوازى مع السرد ويعرض أجزاء من فيلمين عن السيرة الذاتية ليوسف شاهين.

فيلم تأتون من بعيد

عرض الفيلم التسجيلي عدة مرات من بينهم مشاركته في الدورة 21 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة وقد أشاد به عدد من النقاد من بينهم الناقد خالد عبد العزيز والذي ذكر أوجه تميز الفيلم بقوله " الفيلم ليس مهمومًا فقط برصد حكاية مثيرة عن أسرة

أرغمتها الحروب على التفرق، لكنه يمتد لما هو أعمق وهو رصد الوجه الآخر للحرب وأزدواج الهوية ".

أضافت الناقدة أمل ممدوح أن جودة الفيلم تكمن في الفكرة والسيناريو وطريقة السرد فهو يتضمن الكثير من الطبقات الداعية للتأمل، يدور الفيلم بين الماضي والحاضر مع وجود مادة أرشيفية غنية وهامة وسرد حيوي متماسك "

فيلم " فورمان ضد فورمان "

وهو فيلم تشيكي عرض في الدورة 72 من مهرجان كان، تدور أحداث الفيلم عن حياة المخرج التشيكي " ميلوش فورمان " منذ ولادته في عام 1932 وحتى وفاته في 2018، وبحسب ما ذكرة الناقد خالد عبد العزيز فإن القراءة الأولى للفيلم تفيد بأنه رصد لحياة ميلوش فورمان لكن الفيلم يحتوي بعد أخر وهو تأريخ لفترة حساسة عاصرها فورمان وهي النصف الثاني من القرن العشرين وما تحتويه من صراعات وأزمات.