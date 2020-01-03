رحيم ينتهي من تصوير كليبه الجديد أهديتك في الصباح وردة

أنتهى المغني رحيم من تصوير فديو كليب بعنوان أهديتك في الصباح وردة، والمقرر طرحه قريبًا عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب أهديتك في الصباح وردة من إخراج عبد الرحمن جمال كلمات محمد البياع، وألحان رحيم، وتوزيع عبد الرحمن السيد. Advertisements يذكر أن كلمات الأغنية تأتي في إطار رومانسي شعبي: أهديتك في الصباح وردة .. أهدتيك في المسا ورده يا نسمة ربيع وردة .. أمتي تحن عليا ترضي زرعتك جوا قلبي .. راح تغنيلي في ليل وصباح وانا أسهر والليالي ملاح وأراعيكي كما الوردة. وردة .. أهدتيك في المسا ورده يا نسمة ربيع وردة .. أمتي تحن عليا ترضي زرعتك جوا قلبي .. راح تغنيلي في ليل وصباح وانا أسهر والليالي ملاح وأراعيكي كما الوردة.

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