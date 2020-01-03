شاهد.. محمد إمام من لندن: "اللى جاي ما جاش زيه"

نشر النجم محمد إمام صورة له في لندن، وذلك من خلال حسابه عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلّق "إمام" على الصورة قائلًا: "اللى جاي.. ما جاش زيه".
وفي سياق اخر ينتظر النجم محمدإمام فيلمه الجديد "لص بغداد" المقرر عرضه في يناير الحاليا.
"لص بغداد" بطولة كلًا من: محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمدعبدالرحمن، وأحمد رزق، والنجم الكبير صلاح عبدالله، وآخرون وهو من إنتاج أحمد بدوي وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسي.
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