أشهر أفلام الأنيمشن والكارتون في 2019

أصبحت أفلام الكارتون أو الأنيميشن تحتوي على موضوعات قد لا تستهوي الأطفال فالأمر لم يعد كما سبق مثلما كان مع أطفال الثمانينات والتسعينات حيث أحتوت أفلام الكارتون على مواضيع ورسائل تخص الأطفال فقط أما الأن فمواضيع أفلام الكارتون تخص الكبار أكثر منهم للأطفال أو على أقل تقدير تحتوى على عدة مستويات من الأدراك تخص الأطفال والكبار ايضًا، فإن كنت من غير محبي أفلام الكارتون أو ترى أنها تخص الأطفال وحدهم، ومن بين تلك الأفلام، فيلم Klaus، وهو رؤية جديدة لقصة بابا نويل فالأطفال في الكثير من الدول تنتظره ليلة عيد الميلاد ليضع الهدايا لهم، ولكن هل فكرت من قبل ما هي قصة بابا نويل ؟ ولماذا يقوم بوضع الهدايا للأطفال ليلة عيد الميلاد ؟

حسنًا ففيلم klaus يقدم رؤية جديدة لبابا نويل عن طريق حكاية ساعي البريد الفاشل الذي يعاقبه والده بأرساله إلي بلده نائية تقوم على الكرة والحقد، تشتعل فيها المعارك بلا أسباب، تعطلت فيها كل مناحي الحياة فلا تعليم ولا مراسلات الكل يتعارك ومن لا يتعارك يخطط لتركها، في ظل كل تلك الظروف يطلب من " جاسبر " خلال عام واحد أن يرسل للمدينة 6 آلاف رسالة بريد فيقوم بالتفكير في حيلة تجعل من كل طفل أن يرسل رسالة بريد لكي يحصل على هدية من " كلاوس "

ولكن بالطبع هذا لا يرضي حكام القبيلتين المتنازعتين فيلجأوا لحيلة لطرد " جاسبر " وأفساد خطته في أرسال الهدايا للأطفال ليلة عيد الميلاد حتى تستمر سطوتهم على المدينة وتعود كما كانت قائمة على الكرة والحقد ومبدأ فرق تسد.

وحصل الفيلم على تقييم 8.3 على موقع IMBD وأشاد به عدد من النقاد الأجانب فكان متوسط نسبة تقييم النقاد للفيلم على موقع rotten tomatoes هي 7.5.

وأيضًا فيلم 2 the secret life of pets، هل تسائلت يومًا عن ما يدور في عقل حيوانك الأليف ؟ أو ماذا يرغب حيوانك الأليف في البوح به ؟ إذا كنت تملك قطة أو كلب فبالطبع دارت هذة الأسئلة في ذهنك يومًا ما، وهو ما يطرحه الفيلم في جزئه الثاني فيمكنك التعرف على شخصيات الحيوانات المختلفة وبماذا تشعر إذا ما أصطحبها صاحبها لمكان مختلف وكيف تتفاعل مع بعضها البعض، ينصح بمشاهدة الجزء الأول من الفيلم اولًا قبل البدأ في جزئه الثاني.

حصل الفيلم على تقييم 6.5 على موقع IMBD، أما النقاد فلقد قيموا الفيلم ب5.71 على موقع rotten tomatoes بواقع 59% من تقييمات النقاد جاءت في صالح الفيلم بينما تعدت

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نسبة التقييم الإيجابي للفيلم من قبل الجمهور 90% على نفس الموقع.

وفيلم Abominable، التي تعد قصته أحد أسس الكارتون فالفنتازيا والخيال أحد المكونات الرئيسية لأفلام الكارتون فالحيوانات تتحدث وبعضهم يتحكم في قوى الطبيعة ايضًا، فإذا كنت من محبي جموح الخيال والقصص الإنسانية التي تمس القلب فيجب عليك مشاهدة فيلم Abominable، تكتشف فتاة مراهقة إن هناك حيوان أسطوري يسكن فوق سطح منزلها وسرعان ما تقع في حبه وتحاول مساعدته للعودة لمنزله في جبال إفرست بمساعدة أصدقائها، لكن الأمر ليس بهذة السهولة فمن قاموا بخطفه من البداية لن يتركوه يعود لدياره بمثل هذة السهولة ليحاولوا بكل ما أوتوا من قوة لأستعادته حيًا كان أو ميتًا، لكن موازين القوة متعادلة فالحيوان يمتلك قوى تتحكم في الطبيعة.

وحصل الفيلم على تقييم 7/10 على موقع IMBD، أما موقع rotten tomatoes فلقد قيم النقاد الفيلم ب6.64/10 بواقع 81% بينما زادت نسبة رضاء الجمهور على الفيلم ليحصل على 95% على نفس الموقع.

أما عن فيلم lion King، فأشتهر بين جيل الثمانينات والتسعينات، حيث أرتبطوا بالفيلم وبشخصياته، لذلك فعندما إعيد إنتاج الفيلم مرة أخرى مَثل الفيلم حنين للماضي لشريحة كبيرة من الشباب فنتابع رحلة سيمبا بعد مقتل والده على يد عمه " سكار " الذي بدوره يخبره بأنه هو من تسبب في مقتل والده فيترك البلد بأكملها لتخلو البلد لسكار الذي يشيع الفساد فيها ويولي الضباع على الأسود إلي أن يكبر سيمبا ويستعيد ثقته في نفسه وبالتالي يستعيد مملكته.

وبالطبع حصل الفيلم على تقييمات مرتفعة فعلى موقع IMBD حصل على 7/10 أما موقع rotten tomatoes فلم يحصل على التقييمات المتوقعة فقيمه النقاد ب6/10 بواقع 53% أما نسبة رضاء الجمهور عن الفيلم فكانت 88%.