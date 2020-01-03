اليوم نجوم دفع رباعي بقوه يشاهدو فيلمهم مع الجمهور

اليوم يستعد نجوم فيلم "دفع رباعي بقوه" بمشاهدة العمل مع جمهورهم في سينما مول العرب.

وحضر أمس نجوم وصناع فيلم "دفع رباعي بقوه " في ثاني أيام عرضه في إحدى سينمات وسط البلد بمشاهده الفيلم مع الجمهور.

ويذكر أن من حضر هذه الإحتفالية مع الجمهور الفنان محسن منصور وندي بهجت وأحمد العمدة

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ومحمود الحسيني ومحمد الشربيني وصناع العمل كل من المنتج علاء مهني والمنتج تامر تهامي والمخرج إيهاب عبد اللطيف.

ويشار ان "دفع رباعي بقوه " يتضمن كل من الفنان أحمد بدير، محسن منصور، أحمد عزمي، أحمد العمدة، إيناس النجار ، سناء يوسف

، ندي بهجت ، سمسم شهاب ، ميسره ، محمود الحسيني ، تتيانا ، أحلام الجريتلي ، صبري عبد المنعم ، علاء زينهم ، حسن عبد الفتاح ، ياسر علي ماهر، محمد الشربيني وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركتي أتحاد الأخوة جروب للمنتج علاء مهني وبرايت ستار لتامر تهامي ومن قصه جمال ربيع وسيناريو وحوار خالد سليمان ومحمد عواد وإخراج إيهاب عبد اللطيف.