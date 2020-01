سينما 2020 العالمية تعيد اكتشاف الكبار

عودة جيمس بوند.. والقاتل الأمريكى مايكل مايرز

توم هانكس يعود للسينما التاريخية.. والصراع يحتدم بين «ديزنى» و«مارفل»

ما إن أعلنت السينما العالمية عن خطتها للعام الجديد، وأبدى الجمهور سعادته بقائمة الأفلام الجديدة، التى تتنوع بين الدراما والأكشن والكوميدى، معربين عن مدى تشوقهم لرؤيتها.

ويشهد العام الجديد انطلاقه قوية لسينما الكوميديا، التى ستكون حاضرة بواقع 33 فيلماً، وكما جرت العادة يحجز المخرج السينمائى الشاب بول توماس أندرسون مقعدا له فى سينما 2020، بمشروع سينمائى جديد يتولى إخراجه وكتابته، من المقرر أن يحقق نجاحا جماهيريا على مستوى شباك التذاكر والنقاد، مثلما حدث مع أفلامه السابقة، فهو يمتلك فلسفة خاصة به تجعله متفردا عن غيره من شباب جيله.

وبعد تألقه فى قالب السيرة الذاتية من خلال شخصية «مستر روجرز» الذى قدمها فى فيلم «يوم جميل فى الحى»، يواصل النجم العالمى توم هانكس الانتعاشة الفنية التى بدأها، بفيلمين يعود من خلالهما للدراما التاريخية، التى برع فى تجسيدها من قبل.

وتحتدم المنافسة هذا العام بين كبرى شركات الإنتاج العالمية «مارفل» و«ديزنى»، بينما يعود هذا العام «مايكل ماريرز» مرة أخرى بفيلم جديد ليكمل السلسلة الشهيرة التى بدأ عرضها منذ 38 عاماً، لمطاردة الفتاة لورى سترود، التى نجحت فى الإفلات منه فى فيلم الهالوين الأخير.

توم هانكس يتأرجح بين الحرب العالمية الثانية والأهلية الأمريكية

من المتوقع أن ينافس الفنان العالمى «توم هانكس»، فى موسم الجوائز السينمائية الكبرى فى هوليوود، بفيلميه الذى يعود من خلالهما للدراما التاريخية الأول يأتى بعنوان Greyhound، يجسد فيه دور قائد بحرى يدعى إرنست كروس، يعبر المحيط الأطلسى يتبعه أسطول من القوارب، ثم يصير مسئولًا عن مدمرة أمريكية فى وقت مبكر من الحرب، ويصير أمام امتحان صعب حينما تلاحقه قطع بحرية تابعة للقوات النازية عبر شمال اﻷطلنطى. والثانى بعنوان News of the World، والذى يشهد فيه عودة هانكس للتعاون مجددا مع المخرج الشهير بول جرينجراس، الذى تستند أحداثه إلى الرواية الأكثر مبيعًا للمؤلف بوليت جايلز، وتدور القصة فى الأيام التى تلت الحرب الأهلية الأمريكية، وتتبع الأحداث رسم علاقة الصداقة المحتملة بين الكابتن جيفرسون كايل كيد، والفتاة البالغة من العمر 10 أعوام الذى كلف بإحضارها إلى أقربائها، وأثناء سفرهم مئات الأميال فى البرية التى لا ترحم، سيواجه الاثنان تحديات هائلة لكل من القوى البشرية والطبيعية.

وسبق أن تعاون «هانكس» و«جرينجراس» قبل 6 أعوام من خلال فيلم السيرة الذاتية والإثارة الشهير «Captain Phillips» الذى ترشح لـ6 جوائز أوسكار.

يُشار إلى أن الفنان العالمى توم هانكس، قدم فى العام الماضى فيلم «يوم جميل فى الحى»، والذى جسد من خلاله الشخصية التليفزيونية المحبوبة لدى الأطفال «مستر روجرز». وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

بول أندرسون يطلق رائعته السينمائية للمراهقين

السينما بالنسبة للمخرج العالمى بول توماس أندرسون، سيمفونية يعزف عليها أوتار شخصياته، فالشخصية لديه هى الأساس يكتبها بكامل تفاصيلها الدقيقة، ويعطيها خط سير محدد بدايته ونهايته، لتُنسج من خلالها خيوط القصة كاملةً، تنساب على أثرها جل القرارات المتخذة من قبل الشخصية عفوية كانت أو مدروسة.

هذا العام، يولى بول اهتماما كبيرا بفئة المراهقين، فمشروعه السينمائى القادم يدور فى سبعينات القرن الماضى فى وادى سان فرناندو، ويحكى الفيلم حياة طالب فى المدرسة الثانوية.

الدراما الواقعية الممزوجة بالخيال

عندما يجتمع الخيال بالواقع يخرجان لنا صورة متفردة من الأفلام الدرامية الاستثنائية، من أبرزها فيلم «Wendy» الذى يدور حول فتاة تدعى ويندى تحاول الحفاظ على عائلتها وحريتها، بعد تعرضها للفقدان على سطح جزيرة نائية غامضة، حينما تواجه شبح الشباب والتقدم فى العمر.

وتنافس الفنانة العالمية جنيفر لورانس بفيلمها Untitled Lila Neugebauer project، الذى يحكى قصة جندى يعانى من إصابة دماغية مؤلمة فى أفغانستان، ثم يكافح من أجل إعادة الحياة إلى الوطن.

وتدخل شبكة «نتفليكس» غمار المنافسة بفيلمها الجديد The Boys in the Band، بطولة جيم بارسونز، زاكارى كوينتو، مات بومر، وأندرو رانيلز.

وفى فئة الأفلام الدرامية، ينافس فيلم Supernova، وفيلم The Souvenir Part 2، وهو فيلم دراما أمريكى بريطانى قادم، من تأليف وإخراج جوان هوغ. تكملة لـThe Souvenir الجزء الاول. من بطولة هونور سوينتون بيرن، تيلدا سوينتون، تشارلى هيتون، هاريس ديكنسون، وجو ألوين.

وفيلم Downhill، للمخرجين نات فاكسون وجيم راش، وفيلم The Father المقرر أن يشهده عرضه العالمى الأول فى مهرجان صندانس السينمائى فى يناير 2020.

ومن الأفلام التى تنافس فى مهرجان صندانس السينمائى المقبل أيضا، فيلم Four Good Days، من تأليف وإخراج رودريغو

غارسيا. بطولة جلين كلوز وميلا كونيس وستيفن روت وجوشوا ليونارد.

وهى دراما مرعبة تدور حول ابنه (ميلا كونيس) التى تساعد والدتها من خلال تعاطى المخدرات.

ومن الأفلام التى ينتظرها الجمهور بشغف، فيلم The Last Thing He Wanted، وهو فيلم إثارة سياسى أمريكى بريطانى قادم من إخراج ديس ريس استنادًا إلى كتاب يحمل نفس الاسم من تأليف جوان ديديون، من سيناريو ريس وماركو فيلالوبوس. بطولة آن هاثاواى، ويليم دافو، بن أفليك، توبى جونز وروزى بيريز.

وفيلم Rocks، الذى تدور قصته حول فتاة مراهقة تجد نفسها فجأة تكافح لرعاية نفسها وشقيقها الأصغر.

وفيلم Falling، الذى يدور حول أب محافظ (لانس هنريكسن) ينتقل من مزرعته الريفية للعيش مع ابنه المثلى (مورتنسن) وعائلته فى لوس أنجلوس. وفيلم Herself للمخرج فيليدا لويد. بطولة هارييت والتر، كونليث هيل، كلير دون، إريكا رو. يدور حول قصة الأم الشابة ساندرا التى تهرب من صديقها المسىء وتقاتل ضد نظام الإسكان المجحف.

الجريمة الأمريكية حاضرة بقوة فى 2020.. والإثارة سر نجاح جنيفر لورانس...

تنوعت أفلام الفنانة العالمية جنيفر لورانس، منذ اقتحامها عالم التمثيل عام 2005، كل عام تزداد مشاركتها فى العديد من الأفلام بأنواعها المختلفة، حتى باتت أكثر الوجوه المطلوبة فى شباك التذاكر، بعد تألقها فى تجسيد أفلام الإثارة والتشويق، وتعود هذا العام بفيلم الدراما والجريمة «Mob Girl» الذى يتولى كتابته وإخراجه المخرج الإيطالى الشهير باولو سورنتينو، ويتبع الفيلم قصة بريكمان التى نشأت على الجانب الشرقى لمدينة نيويورك الأمريكية، حيث انجذبت إلى نمط الحياة اللامع والرائع لرجال العصابات فى نيويورك. وبعد فترة وجيزة تبدأ فى مواعدة كبار محققين الشرطة، ثم تصبح فى نهاية المطاف مخبرة للشرطة وشاهدة رئيسية فى قضية الحكومة ضد عائلة الجريمة فى كولومبو.

ومن قائمة الأفلام التى تنافس فى فئة الإثارة والجريمة، يأتى فيلم The Many Saints of Newark، وهو فيلم درامى عن الجريمة الأمريكية للمخرج آلان تايلور، وفيلم The Woman in the Window، الذى يدور حول الدكتورة آنا فوكس وهى سيدة منغلقة على نفسها، تعانى من رهاب مرضى من الأماكن العامة، تقضى أيامها داخل منزلها الكائن بمدينة نيويورك، تشرب الكثير من النبيذ، وتشاهد اﻷفلام القديمة، وتتجسس على جيرانها حتى تشهد فى يوم من اﻷيام على حدث يقلب حياتها رأسا على عقب.

الفيلم بطولة إيمى آدمز، غارى أولدمان، جوليان مور وأنتونى ماكى، إخراج جو رايت.

وفيلم Dark Waters، الذى يحكى قصة محامى الدفاع روبرت بيلوت، الذى يحاول السير فى طريق العدالة، من خلال رفع قضية تجاه شركة دى بونت للكيماويات التى تسببت فى تلوث تاريخى كبير.

والفيلم بطولة مارك روفالو، آن هاثاواى، تيم روبنز، بيل كامب، إخراج تود هاينز، تأليف ماثيو مايكل.

ومن الأفلام المرتقبة، فيلم The Duke، يدور حول سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 60 عامًا، يقوم بسرقة صورة غويا لدوق ولينغتون من المعرض الوطنى فى لندن.

الفيلم للمخرج روجر ميشيل، وتأليف، ريتشارد بين، كلايف كولمان، بطولة: هيلين ميرين، جيم برودبنت، فيون وايتهيد.

وفيلم Death on the Nile، الذى يدور حول جريمة قتل. بطولة غال غادوت، أرمى هامر، أنيت بينينغ، وإر راسل براند، دون فرينش وجنيفر سوندرز.

وينافس فيلم الدراما الأمريكية Death on the Nile فى شباك التذاكر، مع كل من The Nest، الذى يدور حول رجل أعمال بريطانى يقوم باصطحاب زوجته الأمريكية وأبنائهما إلى المملكة المتحدة.

وفيلم Lost Girls، وهو فيلم وثائقى، عن جريمة حقيقية يدور حول امرأة تبحث عن ابنتها المفقودة التى تكشف عن قاتل متسلسل يستهدف عمال الجنس فى لونغ آيلاند.

وفيلم Promising Young Woman، The Trial of the Chicago 7، وDeep Water، وهو فيلم إثارة نفسى قادم من إخراج أدريان لين، استنادًا إلى رواية تحمل نفس الاسم لباتريشيا هايسميث، من سيناريو زاخ هيلم وسام ليفينسون.

ديزنى تتحدى مارفل والحكم للجمهور

أعلنت كبرى شركات الإنتاج العالمية، «ديزنى» و«مارفل» عن أفلامها الجديدة المقرر طرحها فى دور العرض السينمائية قريباً، لتحتدم المنافسة بينهما.

ويأتى فيلم Mulan، أحد أكثر الأفلام المنتظرة لعام 2020، إذ أعلنت شركة «ديزنى» عن تحويل سلسلة أفلام الرسوم المتحركة الناجحة «مولان» إلى أخرى حية، على أن يُطرح فى 27 مارس المقبل، وذلك بعد نجاح تجربتها الحية الأخيرة «علاء الدين».

ويتناول الفيلم محاولة فتاة التطوع فى الجيش الصينى بدلاً من والدها العجوز، متنكرة فى هيئة رجل، وهناك تخوض مغامرات غير متوقعة.

وينافس غريمها «مارفل» بفيلم Black Widow، المأخوذ عن شخصية البطلة الخارقة التى تحمل الاسم نفسه، من بطولة سكارليت جوهانسون.

وتدور أحداث الفيلم الذى سيُطرح بدور العرض السينمائى أول مايو المقبل، حول حياة «بلاك ويدو» قبل انضمامها إلى فريق «أفنجرز» وتدريبات الجاسوسية التى خاضتها. تعود المرأة الخارقة بجزء جديد عام 2020، بعد نجاح الجزء الأول الذى صدر عام 2017.

ويتناول الفيلم مواجهة نارية بين «وندر وومن» والشريرة الخارقة «تشيتا»، وهو من بطولة جال جادوت.

وفيلم Jungle Cruise، الذى يطرح فى 24 يوليو المقبل، والعمل من إنتاج شركتى ديزنى و20th century.

فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلى بلانت، جيسى بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتى، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندى نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، دانى روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومى كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.

ويدور الفيلم الجديد حول رحلة ديزنى لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبرغابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.

عودة جيمس بوند ومايكل مايرز للملاعب

يشهد هذا العام، عودة شخصيات سينمائية سكنت وجداننا منذ الطفولة، وحركت إرادتنا، إذ يشهد هذا العام عودة العميل البريطانى «جيمس بوند» من التقاعد لمساعدة صديقه فى القبض على عالم مجنون يمتلك أسلحة تكنولوجية خطيرة قادرة على تدمير البشرية. ويأتى الفيلم بعنوان: «لا وقت للموت»، يشارك فى بطولته كل من دانيال كريج ورامى مالك.

ومن الشخصيات التى رسخت فى الوجدان، شخصية القاتل الشرير الذى اشتهر فى سلسله أفلام «الهالويين» مايكل مايرز، محاولاً قتل الناجية الوحيدة من جرائمه لورى سترود.

فيلم Halloween Kills، من بطولة نيك كاسل وجيمى لى كرتيس.

سينما الكوميديا تتفوق على الرعب

من الظواهر التى لوحظت فى خريطة العام الجديد، تواجد سينما الكوميديا بقوة، فى المشهد السينمائى بواقع 33 فيلما، ومن أول الأفلام التى ينتظرها الجمهور فى عام 2020 هو فيلم Dolittle، ومن المقرر أن يصل دور العرض حول العالم، فى 17 يناير الجارى، ويدور حول اكتشاف طبيب يستطيع التحدث إلى الحيوانات، ما يأخذه فى الكثير من المغامرات المختلفة، العمل من إخراج ستيفن جاجان الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع هيو لوفتينج، كريس مكاى، توماس شبرد، جون ويتنجتون.

الفيلم من بطولة روبرت داونى جونيور، الذى شاركه فى البطولة سواء كـأصوات أو شخصيات حقيقية فى الفيلم توم هولاند، مايكل شين، رامى مالك، جيسى باكلى، إيما طومسون.

وفيلم Birds of Prey، والذى من المقرر أن يطرح فى 7 فبراير المقبل، ومن إنتاج شركة ورنر بروس، من بطولة مارجوت روبى، مارى اليزابيث وينستيد، ايوان ماكجريجور، جورنى سموليت بيل، روزى بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، ومن تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثى يان.

والفيلم يدور بعد انفصالها عن Joker، حيث تنضمHarley Quinn إلى الأبطال الخارقين Black Canary وHuntress وRenee Montoya لإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ»Joker».

ومن الأفلام المنتظرة فى فئة الكوميديا، والمقرر طرحها فى يناير الجارى أفلام Stargirl، Like a boss، Bad boys for life، The war with grandpa.

أما الأفلام المقرر طرحها فى فبراير القادم، أفلام fantasy island، to all the boys، sonic، peter rabbit، Bad tripe.

وفى شهر مايو يطرح كل من scoob، the spongepop.

ويطرح كل من soul، minions: the rise of gru، magic camp، Ghostbusters afterlife فى شهر يوليو المقبل.

وفى أغسطس يعرض كل من the one and only ivan، bill & ted face the music، the hitman's wife's bodyhuard.

وفى شهر سبتمبر، يعرض فيلم Kingsman3، أما فى شهر ديسمبر يعرض كل من coming 2 america، laal singh chaddha، Guns akimbo، Superintelligence، the french dispatch، let them all talk، kung fury 2.

ولهواه سينما الرعب، يعتزم صنّاع فيلم «مكان هادئ» طرح جزء ثانٍ من العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً فى العام الماضى، وهو من بطولة إميلى بلنت وكيليان مورفى.

ويدور فيلم الخيال العلمى بعد نهاية الحضارة الإنسانية مجسداً صراع عائلة للبقاء على قيد الحياة وسط وحوش خارقة تتغذى على البشر.

وبعد أكثر من 20 عاماً، يعود فريق «توب جن» إلى شاشة السينما ببطولة جديدة من خلال فيلم Top Gun 2: Maverick، المقرر طرحه فى 25 يونيو. وهو من بطولة توم كروز ومايلز تيلر.

ويشهد الموسم السينمائى الجديد، إعادة إنتاج فيلم الرعب الشهير Grudge فى ثوب جديد، الذى يتناول تحقيق شرطية فى جريمة قتل غامضة مرتبطة بمنزل تحاوطه أرواح شريرة.

ومن أفلام الحركة والسرعة، يأتى الجزء التاسع من فيلم السرعة والسياراتFast and Furious، الذى يعتبر من أهم الأفلام المنتظرة.

ويشارك فى بطولته فان ديزل، وسكوت أستوود، وشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، ومن تأليف كريس مورجان وجارى سكوت طومسون، ومن إخراجF. Gary Gray.

وفى فئة الخيال العلمى، ينتظر الجمهور بشغف الفيلم العالمى Tenet للمخرج العالمى كريستوفر نولان، يعرض بنظام الـImax. أكدت مجلة فارايتى الأمريكية، أن موضوعه سيدور فى عالم التجسس الدولى، لكن التفاصيل تبقى مجهولة.