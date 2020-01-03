شاهد.. محمد رجب لـ أمير كرارة: حبيبي وأخويا أبو الرجولة

نشر النجم محمد رجب صورة تجمعا مع النجم أمير كرارة وذلك من خلال حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وعلق "رجب" علي الصورة قائلا: "حبيبي وأخويا أبو الرجولة كلها ألف مبروك حبيبي المسلسل إن شاء الله تكسر الدنيا وده العادي بتاعك باشا مصر". وده العادي بتاعك باشا مصر". Advertisements يذكر أن آخر أعمال محمد رجب مسلسل "علامة استفهام"، الذى خاض به سباق الموسم الرمضانى الماضى 2019. مسلسل " علامة استفهام"، بطولة محمد رجب، جيهان خليل،ميرهان حسين،إدوارد، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سينرجي، والمسلسل تم عرضه في رمضان الماضي. خليل،ميرهان حسين،إدوارد، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سينرجي، والمسلسل تم عرضه في رمضان الماضي.

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