فيديو.. حكيم يحقق المليون الأول بـ "الراجل الصح"

تخطي النجم الكبير حكيم من خلال أغنية "الراجل الصح" الحاجز المليون مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب".

أغنية "الراجل الصح" كلمات مصطفي حسن وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع موسيقي أشرف البرنس ومكساچ أحمد جودة والماستر أمير محروس.

يا مبين وش غير وشك مسير الأصل هايبان يعمل حبيبك في وشك لكن في الظهر تعبان تعبان تعبان تعبان تعبان بقول الرجولة أدب مش لقب ولا هز طول و لسان والي شبع من بعد جوع هايفضل طول حياتة

جعان تعبان و جعان تعبان و جعان و الراجل الصح الجدع اصلي و مالوش مرتجع في الشده كتفه في كتفك واقف معاك وفي صفك بيشيل معاك في الوجع بابنا قفلناه بأقفال ممنوع دخول أندال يمين هنمشي يمين و مش هنمشي شمال و الخاين تعبان .. مش باين تعبان و الراجل الصح الجدع اصلي و مالوش مرتجع في الشده كتفه في كتفك واقف معاك و في صفك بيشيل معاك في الوجع الى يخون لقمتنا سكته غير سكتنا شبعنا ياما خيانة من اللى فاتحنالهم بيتنا يا ناري من الى كدبه مداري ياناري ياناري قلة الأصل عيني عينيك اجباري الى تمدلة ايدك ياخد خيرك و يقطعها وينسي حتي ان انت اول سلمة طلعها يا ناري يا ناري يا ناري من الى كدبه مداري يا ناري يا ناري قلة الأصل عيني عينك اجباري ناس تعبنا عشانهم عايزين قطع لسانهم هانبيعهم و بناقص مش عايزين حتي تمنهم يا ناري من الى كدبه مداري و الراجل الصح الجدع أصلي و مالوش مرتجع