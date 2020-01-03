هل يتفق النقاد والجمهور على الأفلام .. أفلام 2019 اختلفت عليها الآراء

يتم تصنيف أفلام كثيرة على هذا أساس، هل هي أفلام مخصصة لعامة الجمهور أم هي أفلام مخصصة للنخبة فقط فنجد بناًء على هذا المفهوم جدل كبير حول بعض الأفلام التي أنبهر بها الجمهور وحصل الفيلم على إيرادات عالية بينما يرى النقاد أنها دون المستوى كما نجد العكس أفلام رشحها النقاد وقضوا ساعات في كتابة مقالات نقدية لبيان عناصر الجمال بينما نجد إن الجمهور ترك قاعة العرض أو أغلق الفيلم بعد نصف ساعة من عرضه ويستمر الجدل.

ومن بين تلك الأفلام: فيلم الفيل الأزرق 2، ويعد هذا الفيلم من أكثر الأفلام أثارة للجدل بين الجمهور والنقاد فبينما حصل الفيلم على إشادات جماهيرية كبيرة جعلت الفيلم تتجاوز إيراداته المئة مليون جنيه وهو بالطبع رقم يشير لمدى إعجاب الجمهور بالفيلم حتى إن هناك بعض السينمات القليلة التي مازالت تعرض الفيلم حتى وقت كتابة هذة السطور ليكون الفيل الأزرق وأولاد رزق 2 مستمرين في العرض منذ موسم عيد الأضحى الماضي وحتى منتصف شهر ديسمبر وهو بالطبع أمر لا يمكن تغافله.

كذلك حصل الفيلم على تقييم عالي على عدد من المواقع التي ترصد أراء الجمهور فلقد حصل على نسبة 8/10 على موقع IMDB ونسبة 8.9/10 على موقع إيجي بيست بنسبة رضاء وصلت إلي 98% من إجمالي من شاهدوا الفيلم وقاموا بالتصويت له على موقع إيجي بيست وهو الموقع الأشهر لمشاهدة الأفلام والمسلسلات، لكن هل النقاد كان لهم نفس الرأي أم كان لهم رأي أخر ؟

وبالنظر السريع على حسابات النقاد على مواقع التواصل الإجتماعي بعد عرض الفيلم نجد إن أغلب الأراء جات سلبية، ذكر الناقد السينمائي محمود مهدي عبر برنامجه " فيلم جامد " إن فيلم الفيل الأزرق جاء محبط على الرغم من المؤثرات البصرية والموسيقي التصويرية التي جاءت مبهرة ومتفوقة عن الجزء الأول فالتجربة البصرية الرائعة لا تكفي ابدًا لصناعة فيلم رائع وعلى الرغم من ذلك قيم الفيلم ب6.5/10.

أما الناقد محمد عوض الشهير بأنيس أفندي فلقد ذكر أوجه الضعف في الفيلم والتى عبر عنها من خلال مقاله والذي عبر عنه قائلًا

إن مشاهد الجزء الثاني هو تكرير للجزء الأول فلم يوضح الفيلم سبب الفتور الذي أصاب علاقة يحيي بلبنى، كذلك عدم معرفة سبب معاناه شريف ( خالد الصاوي ) من نفس الأزمة التي عاناها في الجزء الأول ولا نعرف سبب إنقطاع العلاقة بينه وبين يحيي ولبنى.

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وقد عبر أنيس افندي عن رأيه في الفيلم قائلًا " في الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق، انصب تركيز مراد وحامد على عالم الفيلم السحري، وعلى زيادة جرعة التشويق والغموض واللهاث وراء إلتواءة الحبكة ظنًّا منهم أنهم بذلك يبلغون مقصدهم ومقصد المشاهد. ربما يكون ذلك كافيًا بالنسبة لمراهق التسعينيات متواضع الخبرة والثقافة السينمائية,

ولكن جيل الإنترنت الذي يملك القدرة على الاطلاع على جديد السينما العالمية أولًا بأول، وتغذية خبرته البصرية والقصصية بمختلف الألوان والأنواع الفيلمية بالطبع لن يرضى بهذه الوجبة غير المتكاملة. " وعلى عكس رأي الناقد محمود مهدي وعدد ليس بالقليل من الجمهور رأي أنيس افندي إن الزخم الشديد في الموسيقي التصويرية والمؤثرات البصرية جاءت لأستعراض العضلات بلا أي طائل درامي، كذلك عبر عن أستياءه من إعادة تكرار بعض المشاهد عن طريق الفلاش باك والتى يعلمها المشاهد ومواصلة سرد نفس الحبكة ونفس الموضوع مرة أخرى في الجزء الثاني.

بالطبع هناك مقالات نقدية كثيرة أنتقدت فيلم الفيل الأزرق ولكن لا يكفي هذا التقرير لسردها ولا تكفي هذة السطور لرصد كل ما كتبه النقاد سواءً من مقالات أو مجرد أراء عن الفيلم على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.

ويأتي فيلم خيال مآتة في المركز الثاني، حيث أنتظر عدد لا بأس به من الجمهور ظهور أحمد حلمي مرة أخرى على الشاشة الكبيرة وبنى آمال على فيلمه الجديد الذي بالنظرة الأولى لصناعة يمكنك التنبأ بأنه سيجتاح السوق فالجمهور متعطش للكوميديا التي يقدمها حلمي

واسم كل من خالد مرعي كمخرج وعبد الرحيم كمال كمؤلف كافيان لرفع سقف التوقعات لأقصاه، وفعلاً ما أن تم طرح الفيلم في دور العرض أقبل الجمهور لمشاهدته ولكن أنقسم الجمهور بين مؤيد له وبين من خيب الفيلم آمالهم فحصل الفيلم على تقييم 5.6/10 على إيجي بيست وحصل على تقييم 5.1/10 على موقع IMBD، كذلك بسؤال الجمهور وبنظرة سريعة على أراء الجمهور على الفيلم على مواقع التواصل الإجتماعي نجد إن عدد لا بأس به راضي عن الفيلم أما النقاد فكان لهم رأي أخر، عبر الناقد أندرو محسن عن رأيه في الفيلم من خلال برنامجه ستديو أندرو إن الفيلم كان أغلبه علامات أستفهام بدون إجابات، كذلك عبر عن أستياءه من أستغلال مدة زمنية طويلة لحبكة فرعية ليست هي الأهم على الرغم من تنفيذها بشكل جيد، أنتقل أندرو ايضًا لعدد الشخصيات الكبير داخل الفيلم وعدم توظيفهم بشكل جيد لكنه أشاد بالتمثيل المتقن لحلمي، أما الناقد محمود المهدي فعبر ايضًا عن أستياءه بقوله " الفيلم مش نافع على كل المستويات لا فيلم سرقات ولا دراما عائلية ولا كوميديا رومانسية ولا كوميديا من أي نوع " فهو الفيلم الأقل في مستوى الكوميديا بين كل أفلام حلمي.

وأيضًا فيلم the Irishman، وذلك على عكس المثالين السابقين من فيلم الفيلم الأزرق 2 و خيال مآتة فجاء فيلم irishman أو الأيرلندي مخيب لآمال الجمهور مع أشادات النقاد به فلقد تم أختيار الفيلم ليكون فيلم أفتتاح أهم مهرجان سينمائي في مصر وهو مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 41 وهو بالطبع أمر يشير إلي مدى أهمية الفيلم بالأضافة لجميع عناصر إنجاح الفيلم فهو من إخراج واحد من أهم مخرجي العالم مارتن سكورسيزي، ومن بطولة روبرت دي نيرو وال باتشينو، تغزل عدد لا بأس به من النقاد العرب والأجانب في فيلم الأيرلندي ووصل إلي إن البعض وصف الفيلم بأنه أفضل ما قدمه سكورسيزي في تاريخه، وقد قيمه النقاد على موقع rotten tomatoes ب8.85/10 بنسبة رضاء 96%.

أما بالنظر على نسبة رضاء الجمهور على نفس الموقع فنجد إنها جاءت 86% وهي نسبة مازالت مرضية، لكن بالنظر على مواقع التواصل الإجتماعي نجد تباين شديد في أراء الجمهور فهناك من وافقوا النقاد بوصفه تحفة فنية وهناك من ترك الفيلم من منتصفه ولم يستطع أستكمال العرض بسبب الملل وبسبب طول الفيلم والذي يصل إلي 3 ساعات ونصف، كما ذكر بيان من نيلسن ميديا ريسيرش إن 18% فقط هم من أستكملوا مشاهدة الفيلم حتى النهاية من واقع 26.4 مليون شخص شاهدوا الفيلم على منصة نتفليكس وفقًا لموقع مجلة Variety.