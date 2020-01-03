لإصدار قرار بحذف أغنيات محمد الشرنوبي من فيلم "بنات ثانوي"

ميرنا وليد - بيروت - رفضت الرقابة على المصنفات الفنية، التصريح بالسماح للفنان المصري ​محمد الشرنوبي​ عرض أي من أغنياته داخل الفيلم السينمائي "بنات ثانوي"، والذي من المقرر أن يعرض في السابع من شهر كانون الثاني الجاري في صالات العرض السينمائية، حيث يقدم محمد الشرنوبي أغنيتين خلال أحداث الفيلم.

وعلمت صحيفة "الوطن" المصرية، أن قرار الرقابة يأتي بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر قبل ثلاثة أشهر بإيقافه عن الغناء الى حين انتهاء نزاعه مع المنتجة سارة الطباخ قضائيا.

ويشار الى أن فيلم "بنات ثانوي" لا يزال يواجه توتراً كبيراً ومشاكل كثيرة قبل عرضه إذ اتهمت الروائية رشا سمير صناع الفيلم بسرقة قصتها من روايتها من دون معرفتها بذلك.