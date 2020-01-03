ميرنا وليد - بيروت - يخطط النجم العالمي ​ليوناردو دي كابريو​ في المرحلة المقبلة نحو الحصول على جائزة الأوسكار للمرة الثانية في مشواره الفني، بحسب ماذكره موقع cinemablend.

وذلك بعدما تعاون ليوناردو مع المخرج تارنتينو، ولكنه لم يستقر على فيلمه القادم، وعبّر عن رغبته في العودة للتعاون مع المخرج مارتن سكورسيزي.

الجدير ذكره أن مارتن سكورسيزي الذي أخرج مؤخراً فيلم بعنوان "الايرلندي" من بطولة آل باتشينو وروبرت دي نيرو، مرشح بقوة لجائزة أوسكار أفضل فيلم سينمائي، وأفضل إخراج. ويحاول ليوناردو من خلال التعاون معه نيل جائزة أوسكار للمرة الثانية في مشواره لإضافتها إلى قائمة إنجازاته حيث لم يفز ليوناردو سوى بجائزة أوسكار واحدة فقط ولا يراها كافية بالنسبة الى طموحاته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من أجل الأوسكار.. ليوناردو دي كابريو في تعاون جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.