إلهام شاهين ونادية لطفي تحتفلان بعيد ميلادهما معاً-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحتفل الممثلتان المصريتان ​إلهام شاهين​ و​نادية لطفي​ بعيد ميلادهما في اليوم نفسه أي في 3 كانون الأول /يناير، وقد أكملت الأولى 59 عاماً في أتمت الثانية 83 عاماً.

وحرصت شاهين على زيارة لطفي والاحتفال بعيدها في المستشفى، وشاركت محبيها بمقطع مصوّر من اللقاء الودي المؤثر بينهما وقالت إلهام في الفيديو :" النهاردة يوم مميز .. نادية لطفي أجمل جميلات السينما المصرية .. وحبيبة قلبي وليا الشرف اني اتولد ف نفس اليوم عشان اخد كل الصفات الجميلة اللي فيها .. بحبك وبتعلم منك مش بس الفن فـ مواقفك وشهمتك".

أما نادية لطفي فأجابتها :"الهام اول ما ظهرت كانت مبشرة باعظم ممثلة جات في مصر السيدة فاتن حمامة وهي قدمت أعمال منفردة ومميزة وبعيده عن فاتن حمامة وبقى ليها شخصية مستقلة عيزاها تفكر شوية قبل ما تتنرفز ..وترجعلي تتنتقش معايا".

وأضافت:"الهام شاهين بتدخل تدور على المشاكل عشان تحل مشاكل الاخرين عشان هي قلبها واسع وعندها عطاء كبير .. بتمنالها كل السعادة".

إشارة إلى أن نادية لطفي طمأنت محبيها على صحتها في ليلة رأس السنة في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، وقالت :"أنا زي الوحش الكاسر"، أي أنها بصحة جيدة.

وكانت لطفي خضعت مؤخراً لعملية جراحية تكللت بالنجاح.

من موقع الخليج 365 نتمنى للممثلتين المحبوبتين الصحة الجيدة والعمر المديد.