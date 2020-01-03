كورتني كارداشيان تثير الاستهجان باحتضانها لابنها وهي عارية!-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تختلف نجمة تلفزيون الواقع كورتني كادراشيان عن شقيقاتها بمحاولة تكتمها على حياتها الشخصية ما أثار غضب أختها كيم التي كانت سابقاً هددت بطردها من برنامجهن الواقعي KUWTK، لكنها هذه المرة فاجأت متابعيها بصورتين نشرتهما في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرها البعض بأنها فعل مشين، ظهرت في إحداها تجلس على الأرضية الخشبية إلى جانب موقد نيران وهي عارية تماماً ولكنها تحتضن ابنها الأصغر رين وعلقت عليها :"سعيدة في المكان الذي من المفترض أن نتواجد به".

وفي الصورة الثانية بدت كورتني تحت غطاء أبيض ويحتضنها ابنها من الخلف ويبدو أنها لم تكن ترتدي أي ثياب.

بعض المعلقين كتبوا: "أتمنى أنك ترتدين الملابس..إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيكون الوضع غريبًا"، وسأل آخر "هل أنت عارية؟"، فيمل علقت بيلا حديد كاتبة :"كورت" وإيموجي لقلوب سوداء.

إشارة إلى أن كورتني وخطيبها السابق يونس بنجيما عادا إلى بعضهما بعدما انفصلا في آب عام 2018 بعد عام على علاقتهما.

