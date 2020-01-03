كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يناير 2020 10:13 مساءً - مشاركة أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي لحافلة ركاب بمدينة (نوريلسك) في القطب الشمالي (شمال روسيا) تعطلت عليهم وكانت درجة حرارة الجو -26 لسوء حظهم ضربتهم عاصفة ثلجية ولم يستطيعوا إغلاق النوافذ بسبب خلل فيها فتراكم الثلج عليهم، وبعد 40 دقيقة تم إنقاذهم. المزيد من الأخبار بالصور: اطلالات حسناء الحريري.. عندما تجتمع الفخامة والبساطة معاً Advertisements نجوى قاسم بعد أن كانت تغطي الحدث باتت اليوم الحدث بخبر وفاتها والجدير بالذكر بأن فصل الشتاء في هذه المدينة يستمر 9شهور في السنة

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تعطلت حافلتهم وسط عاصفة ثلجية بدرجة حرارة (26 تحت الصفر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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