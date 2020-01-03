تراند اليوم : مي كساب تحلم بهذة الأمنية في العام الجديد .. تعرف عليها -صورة

نشرت الفنانة “مى كساب” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة بإطلالة هادئة وبدون مستحضرات تجميل.

وكتبت فى منشورها قائلة: ” ودي أنا ٢٠٢٠ كلي آمال وأحلام ورضا بالحال وتمني لبكره أجمل ومستقبل كله خير وستر وصحة وسعادة ليه ولأولادي ولكل اللي بأحبهم وكل من هيقول آمين جمعه مباركه إن شاء الله”.

فيما جاءت تعليقات الجماهير كالتالى:

– عزيزتي أم نوح ربي بيكرمك لأنك نقيه وبيت أصول وربي يحقق كل أمنياتك لانك تستاهلي انتي وأبو نوح.

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-اللهم آمين يارب العالمين .

-يا حبيبت قلبي ربنا يسعدك يارب ويجعل كل أيامك رضا وسعادة يارب، أنتي حلوة وتستاهلي كل خير والله .

وطرحت مي كساب، مؤخرًا ألبومها الذي يحمل اسم “أنا لسة هنا”، وحقق نجاحا كبيرا فور طرحه نظرا لغياب مي، فترة طويلة عن تقديم اغاني جديدة.