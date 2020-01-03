تراند اليوم : «صحيت من النوم لقيت نفسي نجمة».. إيمي سلطان تروي تفاصيل شهرتها

قالت الفنانة الاستعراضية إيمي سلطان إن شهرتها بدأت عندما تم استضافته في أحد البرامج التلفزيونية وقامت جريدة مشهورة بكتابة خبر عن ذلك اللقاء وذلك في عام 2015.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ان الجريدة كتبت عنوان «مهندسة تحترف الرقص وداعا للمسطرة حرف تي».

وقالت الفنانة الاستعراضية إيمي سلطان أنها استيقظت من النوم وجت نفسها مشهورة والجميع يرسل لها الخبر الذي يتحدث عنها عبر خدمة التراسل الفوري «واتس اب» وتلقت عشرات الاتصالات الهاتفية من برامج وقنوات تلفزيونية.