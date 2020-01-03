ديبيكا بادكون تشيد بأعمال شاروخان الخيرية

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

لا تزال النجمة الهندية أو ملكة بوليوود ، بلا منازع كم يحب أن يصفها جمهورها ، ديبكا بادوكون تتلقى التهنئة حاليًا بسبب ما حققه البرومو الترويجي لفيلمها الجديد “تشاباك” من مستوى التشويق والاثارة بين صفوف متابعيها.

أشادت ممثلة Padmaavat البالغة من العمر 33 عامًا أثناء حديثها عن فيلمها الذي يتناول إحدى القضايا الشائكة في الهند، وهي النساء الناجيات من الهجوم الحمضي ، بالنجم شاروخان ومبادرته ومؤسسته الخيرية “مير” لإعادة تأهيل الضحايا.

وقالت لصحيفة التايمز أوف إنديا: “لقد بدأ (شاروخان) فعل ذلك بالفعل على المستوى الفردي وأعتقد أنه كان يفعل ذلك منذ سنوات ، ولم يتحدث عن ذلك مطلقًا” .

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”أعتقد أنه كان يدعم الناجيات مالياً على المستوى الفردي وأتذكر أنه يود القيام بذلك على مستوى أكبر بكثير. ومن ثم ، لم أره منذ فترة. إنها مصادفة تقريبًا لقد بدأت أسمع عن مؤسسة “مير” في نفس الوقت تقريبًا عندما بدأنا تصوير فيلم تشاباك “.

من المتوقع أن يتم إطلاق فيلم المخرجة “مغنا جولزار” الذي يدور حول قصة إحدى الناجيات من هجوم بمادة كاوية بشكل واقعي وتدعى لاكسمي أغاروال ، في دور السينما في 10 يناير 2020.