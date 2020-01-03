الممثلة الهندية سوارا بهاسكار تنتقد قانون الجنسية

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تحدثت ممثلة بوليوود سوارا بهاسكار ضد الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي وانتقدت قانون تعديل المواطنة (CAA) والسجل الوطني للمواطنين (NRC) في الهند.وفقًا للتفاصيل، شاركت الممثلة في الاحتجاج المستمر ضد قانون الجنسية ورددت شعارات معادية للحكومة الهندية.

وفقا للتفاصيل، شاركت الممثلة في الاحتجاج المستمر ضد قانون الجنسية ورددوا هتافات. ” بوليوود كانت دائما عرضة لتدخل الحكومة الأحزاب السياسية.

وقال بهاسكار في مقابلة حصرية مع جلف نيوز ” لدينا قوانين رقابة قديمة ولدينا جمهور متقلب شُجع على أن يصبح مثل الغوغاء في السنوات القليلة الماضية “.

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في سياق أخر، كانت بهاسكار، قد تعرض لهجوم واسع مؤخرًا، بسبب خطأ وُصف بالكبير، لأنها سخرت من طفلة 4 سنوات عندما كانت في بداياتها الفنية وتقدم إعلانات.

كما واجهت بهاسكار رد فعل عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تلك السخرية التي صرحت بها، خلال استضافتها ببرنامج دردشة “Son Of Abish”.

يظهر مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي سوارا وهي تستخدم كلمات مشينة لممثلة طفلة عملت معها في الإعلان خلال الأيام الأولى لها في صناعة الأفلام. على ما يبدو، كان سبب غضب سوارا لأن الطفلة قد خاطبتها بـ”طنط”.