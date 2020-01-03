مجانين شاروخان يهددون بإيذاء أنفسهم

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

غالبًا ما يشعر الجمهور بالقنوط والعجز بسبب امتناع شاروخان في الوقت الحالي عن الخوض في أي أعمال سينمائية بعد فشل آخر أفلامه، مرور ما يقرب من عام على احتجابه، وهذا ما جعلهم في حالة نفسية سيئة.

نجم بوليوود، شاروخان، الذي شوهد لآخر مرة في فيلمه ” زيرو”، لم يظهر على الشاشة الفضية منذ عام الآن، وأصبح المشجعون المتحمسون الذين ينتظرون إصداره القادم يفقدون صبرهم الآن.

وشدد عدد كبير من المشجعين عبر شبكة الإنترنت، على شاروخان من تقديم عمل جديد والظهوزر مرة أخرى على الشاشة وبشكل فوري، أو إيذاء أنفسهم.

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لم يستطع إصدار الملك خان الأخير، الذي قامت ببطولته أنوشكا شارما وكاترينا كايف، أن يحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر حيث تعرض لانتقادات ضخمة من جانب النقاد، كما أنه فشل أيضًا في الحصول على استجابة جيدة من المشجعين.

كان المشروع الفني الفاشل خاصًا جدًا لشاروخ، وقد أثر الركود على النجم إلى حد أنه أخذ قسطًا من الراحة لاختيار فيلمه التالي بحكمة.

ومع ذلك، خلال العام الماضي، لم يتم اختيار أس سيناريو جيد بما فيه الكفاية لإعادته إلى دور السينما مما جعل المشجعين يطلبون هذا الطلب.