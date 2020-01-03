أحلام نجمة أقوى أمسيات “سمرات شتاء الرياض”.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجــــــــرد: تحيي النجمة الإماراتية أحلام حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات “سمرات موسم الرياض” في المملكة العربية السعوديةمساء ٧ كانون الثاني/يناير الجاري.

ومن المقرر أن تلتقي “أحلام”، جمهورها في السعودية بمنتزه الثمامة البري، في محمية الملك خالد الملكية، حيث ستقدّم باقة من أجملأغانيها القديمة والجديدة.

وسيشارك في الحفل إلى جانب أحلام في هذه الأمسية الطربية الفنان أصيل أبو بكر.

تجدر الإشارة إلى أن أحلام طرحت في الفترة الأخيرة الماضية أغنيتين، الأولى تحمل اسم “أنا ما أستغني”، من كلمات منصور البلوي،ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، والثانية بعنوان “أنا مدري عن الناس” من كلمات الأمير البدر وألحان الموسيقار طلال.