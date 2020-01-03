شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي ينضم لتريند أغنية تميم يونس الجديدة "سالمونيلا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان أحمد حلمي لتريند أغنية تميم يونس الجديدة "سالمونيلا"، التى كشف عنها أول أمس، ولقيت تفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا، ونجحت فى السيطرة على تريند جوجل ويوتيوب، وفيس بوك.

ونشر حلمي مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، من أحد أفلامه، وأضاف للفيديو مقطعا من الأغنية الجديدة، وكتب تعليق: "عشان تبقى تقولى لـ زكى لا"، وسرعان ما حصد الفيديو عشرات الآلاف من المشاهدات خلاص ساعات قليلة، والآلاف التعليقات من قبل متابعي حلمي.

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كما شارك الفنان أحمد السعدني بتغريدة معلقاً على الأغنية التي سيطرت على التريند منذ ساعات، وكتب عبر حسابه على تويتر: "السالمونيلا جنس من العصيات المعوية سلبية الغرام لا تشكل أبواغاً وتنتج كبريت الهيدروجين.. طولها بين 1 و7 ميكرون .. وثخنها 0.3 - 0.7 ميكرون. بين أنواعها مسببات التيفية ونظيرة التيفية والتسممات الغذائية .. وأدواء السلمونيلات عند الإنسان والحيوان".

ردود الفعل والتعليقات على تغريدة أحمد السعدنى تباينت ما بين من كانوا ينتظرون من السعدنى الحديث عن الأغنية، وآخرون يشكروه على شرح معنى الكلمة، وآخرون أضافوا العديد من المعلومات للسعدنى على تغريدته.

فكرة الأغنية قائمة على السخرية من الشباب الذين يحاولون التقرب من الفتاة، وما أن ترفضهم، حتى يقوموا بالتحرش بها معنويا وسلوكيا، وهو الهدف الأساسى من الكليب كما شرحه تميم يونس نفسه في فيديو يرد فيه على من يتهمه بالتحريض على التحرش.

ورد تميم يونس على انتقادات الأغنية التى ترى أنها ضد المرأة، من خلال فيديو على فيس بوك قائلاً: "أنا طبعا الفيديو ده ماكنتش عاوز أعمله بس اضطررت أعمله.. معظم الناس شايفه إن الأغنية حلوة الحمد الله ده حاجة عجبانى جدا.. وأكيد فى ناس شايفة إنها مش حلوة وده ذوقهم ما أقدرش أقول حاجة غير كدة.. بس تصحيح أن العدد طلع قليل اللى شايف إن الأغنية ضد المرأة". يذكر أن "سالمونيلا"، هى ثانى أغانى تميم بعد الأغنية الساخرة "إنتى أى كلام".