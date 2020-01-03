شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف احتفل محمد صبحى وفرقته باستقبال عام 2020؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد صبحي مع أعضاء فرقته المسرحية "فرقة ستوديو الممثل " بعام 2020 بمسرحه بمدينة سنبل، حيث جمعهم داخل المسرح وهنأهم بالعام الجديد متمنيا لهم جميعا الصحة والسعادة، ثم تحدث فى كلمة مختصرة عن أحوال المسرح والفرقة، وأكد على أهمية عودة ما يسمى بعادة الارتياد للمسرح وأنه من خلال عروضه حقق تلك العادة التي كادت أن تندثر وطلب من الفرقة الالتزام بقواعد المسرح .



محمد صبحي يحتفل بعام 2020



محمد صبحي وفرقته



محمد صبحي يلقي كلمة لفرقته مع بداية العام الجديد

النجم محمد صبحي جمع كل أعضاء ونجوم فرقته بأسرهم في جو عائلي واحتفل معهم بعام 2020 وودع عام 2019 ووزع على الحضور هدايا من خلال " سحب " بأرقام تم توزيعها على كل الحضور، وفاز الجميع بهدايا تذكارية احتفالا بالعام الجديد علي طريقة بابا نويل الذي يوزع هداياه مع بداية كل عام .

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تواجد في الاحتفالية نجوم مسرحيات محمد صبحي " غزل البنات " و" خيبتنا " و" أنا والنحلة والدبور " حيث حضر أبطال المسرحيات الفنان القدير عبدالرحيم حسن والفنانات سماح السعيد وندي ماهر وميرنا زكري والنجم الشاب حازم القاضي والنجوم الصغار بيلار أحمد سامى وعبد الرحمن محمود كما حضر الكاتبان ألأيمن فتيحة مؤلف مسرحية " أنا والنحلة والدبور " والكاتب مصطفي شهيب مؤلف المسرحية الجديدة لمحمد صبحي " عيلة اتعملها بلوك " .



الفنان عبدالرحيم حسن أحد اعضاء فرقة صبحي وبطل مسرحياته



محمد صبحي والفنانة المغربية ربيعة



جانب من الاحتفال (2)

مسرحية "خيبتنا" تتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.