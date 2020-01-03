وصول جثمان نجوى قاسم إلى بيروت وشرطة دبي تكشف سبب وفاتها

وصل مساء اليوم الجمعة جثمان الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وكان في استقبال الجثمان ممثل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وزير الإعلام جمال الجراح.

وكان نجوى قد توفيت صباح أمس الخميس في منزلها في دبي من جراء سكتة قلبية عن عمر يناهز ال 52 عامًا.

شرطة دبي: الوفاة طبيعية

مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبرهيم المنصوري أعلن أنّ "جميع المؤشرات والفحص الطبي المبدئي تؤكد أنّ وفاة الإعلامية اللبنانية، المذيعة بمحطة (العربية)، نجوى قاسم، طبيعية نتيجة أزمة قلبية"، لافتاً إلى أنّ "شرطة دبي اتّخذت إجراءاتها المعتادة وتشمل فحصها من خبراء الطب الشرعي بالأدلّة الجنائية"، ومرجّحاً تأكيد نتيجة الفحص الأول.

وأضاف لـ"الإمارات اليوم" أنّ "قاسم كانت تعيش مع أفراد من أسرتها في منزل جديد بمنطقة المارينا، وفي أجواء اعتيادية احتفلت معهم ومع أصدقائها برأس السنة الجديدة، وتوجّهت إلى سريرها بشكل طبيعي ليلة أمس، وحين رنّ المنبّه في الصباح، لم تستيقظ ما أثار قلقهم، فتوجّهوا إليها وحاولوا إيقاظها لكنّها لم تستجب، فاتّصلوا بالإسعاف وتبيّن من خلال الفحص وفاتها نتيجة أزمة قلبية"، لافتاً إلى أنّ "هناك أطباء بين أفراد أسرتها، ولم تكن تعاني أمراضاً أو مشكلات صحية قبل الوفاة".

وأكد المنصوري أنّ "معاينة وتحقيقات شرطة دبي انتهت إلى أنّه لا شيء خارج المألوف في التفاصيل التي سبقت وفاة قاسم"، مستبعداً "وجود أيّ شبهة جنائية".

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