ديما بياعة في فيديو عائلي يوضح حقيقة علاقة زوجها بولديها من تيم حسن

تحرص الفنانة ديما بياعة باستمرار على نشر صور عائلية، تظهر حجم الانسجام بين زوجها المغربي أحمد الحلو، وولديها ورد وفهد من زوجها السابق تيم حسن.

وآخر ما نشرته ديما، صورة عائلية جمعت ولديها بزوجها، عايدت من خلالها جمهورها، وتمنّت للجميع سنة مليئة بالخير والصحة والرزق.

كما نشرت ديما أكثر من فيديو مع عائلتها من حفل رأس السنة، من بينها فيديو ظهر فيه زوجها أحمد الحلو يحمل ابنها الكبير ورد على كتفيه، ما يؤكّد العلاقة الجيدة التي تجمع أحمد بولدي ديما.

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من جهة ثانية، كشفت ديما أنها تتحضر لجربة سينمائية في العام الحالي مع الممثل قصي خولي .

وقالت ديمة في لقاء لبرنامج " إنسايدر بالعربي " إن المنتج اللبناني محمد جعجع يتحضر لإنتاج فيلم سينمائي سيكون من بطولتها برفقة النجم قصي خولي لافتة إلى أن العمل لا يزال في طور الكتابة وأن التصوير سيكون في شهر أبريل / نيسان من العام الحالي .

وأوضحت أن الشخصية التي ستؤديها في الفيلم تتطلب منها التركيز و العمل على لياقتها البدنية .

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